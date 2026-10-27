Checo Pérez y la emoción de llegar a 300 Grandes Premios: “Es una locura hacerlo en casa”

Previo a su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano agradeció el respaldo de Escudería Telmex y habló sobre su nueva etapa con Cadillac

Checo Pérez habló de sus 300 GP’s en la Fórmula 1. | Ale Suárez.

Sergio ‘Checo’ Pérez está a punto de alcanzar una de las marcas más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1: 300 Grandes Premios disputados. El piloto mexicano celebrará esta cifra frente a su afición durante el Gran Premio de México 2026, una carrera que tendrá un significado especial por su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez como integrante de Cadillac.

Durante la conferencia de prensa celebrada este martes 27 de octubre en Plaza Carso, el tapatío repasó los momentos que marcaron sus 15 años en la máxima categoría, desde las dificultades para dar el salto hacia el automovilismo en Europa, hasta su presente como uno de los líderes del proyecto de la escudería estadounidense.

“Todo ha sido súper especial. Es una locura todo lo que tuvo que pasar para celebrar mis 300 Grandes Premios en casa”, expresó Pérez, quien reconoció que alcanzar esta cifra en territorio mexicano representa una recompensa por los obstáculos que enfrentó desde sus primeros años como piloto.

Checo Pérez recuerda el camino que recorrió para llegar a la Fórmula 1

El mexicano recordó que durante su infancia competir en la Fórmula 1 parecía una posibilidad remota, especialmente por las dificultades que enfrentaban los pilotos nacionales para desarrollar una carrera en Europa. El apoyo de Escudería Telmex y de la familia Slim resultó determinante para transformar aquella aspiración en una oportunidad profesional.

“La Fórmula 1 era algo muy lejano en mi niñez. Había IndyCar. Costó mucho trabajo convencer a Jimmy Morales y Carlos Slim de irnos a Europa. Una vez que estuvimos allá vimos que el camino era diferente”, recordó.

Pérez también dedicó unas palabras de agradecimiento a las personas y organizaciones que lo acompañaron desde sus inicios. “Gracias a la familia Claro, a Escudería Telmex es que hoy puedo cumplir 300 Grandes Premios. Sin ellos no existiría todo esto“, aseguró.

Durante la conferencia, Pérez también tuvo la oportunidad de reencontrarse con el Sauber que utilizó durante su debut en el Gran Premio de Australia de 2011. La presencia del monoplaza lo llevó a reflexionar sobre cuánto ha cambiado su vida desde aquella primera temporada, especialmente en el ámbito familiar.

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“Llegué solo a la Fórmula 1, ahora tengo cuatro hijos, una familia ya grande y sigo con el mismo trabajo. Entonces, en la parte profesional no ha cambiado nada, pero en la personal ha cambiado muchísimo”, comentó.

La afición mexicana, el motivo que impulsó su regreso a la F1

El GP de México es de los más exitosos del calendario | Imago7

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia ocurrió cuando Pérez habló sobre los aficionados mexicanos y su ausencia de las pistas durante 2025. El piloto reconoció que el cariño de sus seguidores fue uno de los factores fundamentales para tomar la decisión de regresar a la Fórmula 1, después de su salida de Red Bull.

“Lo que más extrañé, sin duda, a mi afición, a la gente que tanto me apoya, tanto cariño que me dan siempre y que siempre están conmigo, en las buenas y en las malas. Ellos son una parte fundamental de que haya regresado a la Fórmula 1”, aseguró.

Su relación con el público nacional comenzó a adquirir una dimensión diferente cuando la Fórmula 1 regresó a México en 2015. Pérez recordó que se enteró de la confirmación del evento mientras disputaba el Gran Premio de Hungría de 2014, después de varios años sin competir en territorio mexicano. Checo explicó que su última carrera en México antes del regreso de la Fórmula 1 había sido a los 12 años, cuando todavía participaba en el kartismo. Por ello, volver al Autódromo Hermanos Rodríguez como piloto de la máxima categoría representó una experiencia que no sabía cómo dimensionar.

“Tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que se sentía correr en México, porque nunca lo hice más que en los karts. Obviamente, una vez que regresó la F1 a México, el deporte creció muchísimo acá en nuestro país. Todo esto fue una locura y así fue como fue creciendo hasta que se convirtió en el mejor Gran Premio de la Fórmula 1″, compartió.

El mexicano también confesó que seguir desde su casa la edición de 2025 fue una experiencia complicada, pues cada imagen del circuito le recordaba las emociones que había vivido durante sus participaciones anteriores. Sin embargo, también encontró satisfacción al observar la manera en que México se proyectaba internacionalmente gracias al evento. Pérez aseguró que la imagen del país y el reconocimiento que recibe de los visitantes representan uno de los aspectos más importantes del Gran Premio.

Checo Pérez quiere convertir a Cadillac en protagonista de la Fórmula 1

Checo Pérez quiere poner los cimientos para que Cadillac brille en la F1 | Reuters

Más allá de la celebración por sus 300 carreras, Sergio Pérez también habló sobre su nueva responsabilidad dentro de Cadillac, equipo con el que regresó a la Fórmula 1 después de una temporada de ausencia. El tapatío aseguró que su papel ha cambiado considerablemente respecto a sus años en Red Bull, principalmente por la influencia que ahora tiene en las decisiones y el desarrollo de la escudería.

“En Cadillac se toma muchísimo en cuenta todo lo que digo. Creo que también fuera de la pista es súper importante liderar bien al equipo, atraer a nuevos talentos, empujar el desarrollo. Ha sido un año súper intenso”, explicó.

Pérez destacó que buena parte del trabajo de la escudería se ha concentrado en fortalecer su estructura, incorporar personal especializado y establecer las bases para competir con mayor regularidad. Aunque reconoció las dificultades de construir un equipo desde cero, confía en que los avances comiencen a reflejarse durante la temporada 2027.

“Sabíamos que iba a ser un año complicado. Empezar un proyecto desde cero, sin duda que iba a ser muy difícil, pero tengo confianza en que el próximo año, para mitad de la temporada, estemos ya bastante sólidos como equipo y peleando por resultados importantes en la Fórmula 1″, afirmó.

El piloto también dejó claro que su regreso no responde únicamente al deseo de sumar más participaciones. Su intención es aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria para contribuir al crecimiento de Cadillac y despedirse de la categoría bajo sus propios términos.

“Lo he estado disfrutando muchísimo. Me costó mucho regresar, por mis hijos, pero lo he estado disfrutando mucho con ellos. Soy consciente y quiero cerrar esta última etapa en mi carrera con broche de oro, porque para mí es muy importante poderlo cerrar bien“, señaló.

Checo Pérez reflexiona sobre los sacrificios y las decisiones que marcaron su carrera

Al hablar sobre los aprendizajes que le ha dejado el automovilismo, Pérez reconoció que detrás del piloto también existe una persona que enfrenta preocupaciones, dudas y miedos. El mexicano destacó que una de las mayores dificultades a lo largo de su vida ha sido tomar decisiones, especialmente en momentos en los que su futuro deportivo parecía incierto.

“Quizás la gente me ve mucho con el casco y el coche, pero al final no dejo de ser un ser humano común y corriente. Paso por lo mismo que todos, muchas preocupaciones, muchas dudas, muchos miedos”, compartió.

Pérez aseguró que desde su primer entrenamiento en Fórmula 1 tenía la convicción de que podía construir una trayectoria importante, pues consideraba que el mayor obstáculo había sido conseguir la oportunidad de llegar a la categoría. No obstante, también comprendía que representar a México implicaba enfrentar desafíos adicionales.

“Me costó tanto llegar que yo sabía que lo más difícil había pasado. Ahora iba a demostrar mi talento, ahora realmente tenía la oportunidad de demostrarlo. Sabía que iba a tener una carrera muy exitosa, pero al final dependía de muchas circunstancias y muchos momentos”, recordó.

Quince años después de su debut, Checo se prepara para disputar su Gran Premio número 300 en el mismo país donde comenzó a perseguir su sueño como piloto. Una cifra que sus cuatro hijos todavía no alcanzan a dimensionar, según confesó, pero que para él representa las oportunidades aprovechadas y los obstáculos superados.