Municipal vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Municipal Comunicaciones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Comunicaciones protagonizan una nueva edición del Clásico del fútbol guatemalteco, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Rojos necesitan reencontrarse con la victoria para sostener sus aspiraciones en la pelea por el liderato, mientras los Cremas buscan darle continuidad al impulso que significó su último triunfo. Además del orgullo, ambos pondrán en juego puntos importantes para encarar la recta final de la fase de clasificación.

Municipal ocupa el segundo lugar con 27 puntos, producto de siete victorias, seis empates y tres derrotas. El equipo de Mario Acevedo viene de perder 1-0 ante Xelajú MC y acumula seis partidos sin ganar, una racha que contrasta con su posición entre los protagonistas del campeonato. Aunque el vigente campeón sigue en la disputa por la cima junto a Antigua GFC, necesita recuperar la contundencia: su última victoria fue el 24 de septiembre, cuando derrotó 3-0 a Suchitepéquez como local.

Por su parte, Comunicaciones se ubica en la undécima posición con 17 unidades, tras cinco triunfos, dos empates y nueve derrotas. El conjunto de Roberto Montoya llega después de vencer 1-0 a Antigua GFC en el Cementos Progreso, un resultado que le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Tras superar al líder, los Cremas intentarán aprovechar el Clásico para confirmar su reacción y sumar puntos que les permitan escalar posiciones después de un Apertura marcado por la irregularidad.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Comunicaciones de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Comunicaciones será el miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Comunicaciones hoy

Municipal no podrá contar con Rodrigo Saravia, expulsado en el encuentro ante Xelajú MC, mientras que Comunicaciones no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal: Kenderson Navarro; César Calderón, Carlos Estrada, José Mena, José Morales; Pedro Altán, Cristian Hernández, Yunior Pérez; John Méndez, Elvi Elington; y José Martínez. DT: Mario Acevedo.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nelson García, Elsar Martín, Juan Osorio, Stheven Robles; Karel Espino, Marco Domínguez; Axel De la Cruz, Paolo Dantaz, Dairon Reyes; y Erick Lemus. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Comunicaciones:

29 de agosto de 2026 | Comunicaciones 0-1 Municipal | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de abril de 2026 | Municipal 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

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