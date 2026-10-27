Rating Colombia del 26 de octubre de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado de Masterchef Celebrity?

El reality de cocina más famoso del mundo tuvo una nueva baja, una muy sensible y que no se esperaba.

Masterchef Celebrity Colombia 26/10 / Canal RCN.

Este lunes 26 de octubre regresó la programación habitual a las mañanas, tardes y noches de la televisión colombiana. Con ella el panorama no cambia mucho, a lo que ha reflejado en las últimas semanas. ‘Yo me llamo’ sigue liderando el escalafón con amplia ventaja, seguido por ‘Noticias Caracol’. Consulte todos los detalles de lo sucedido en Claro Sports.

Rating Colombia del 26 de octubre de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 17.2%

2. Noticias Caracol | Canal Caracol | 13.0%

3. Noticias Caracol MD | 10.8%

4. María la caprichosa | Canal Caracol | 10.8%

5. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8.82%

6. Ciudad lejana | Canal Caracol | 7.10%

7. Destinos cruzados | Canal Caracol | 6.31%

8. La rosa de Guadaupe, parte 2 | Canal RCN | 6.22%

9. Alas rotas | Canal Caracol | 6.20%

10. Ana de nadie | Canal RCN | 5.92%

¿Quién fue eliminado de Masterchef Celebrity Colombia este lunes, 26 de octubre?

Este lunes, 26 de octubre se vivió una jornada más de eliminación en la cocina más famosa del mundo. Después de lo que fue la revisión y análisis de los platos presentados por los sentenciados, la gran sorpresa de la noche fue la despedida de Mariana Mozo, la joven actriz pintaba para llegar hasta la final, pero una serie de errores la dejaron por fuera. “Que sea una lección que nadie tiene el lugar asegurado”, dijo la presentadora Claudia Bahamón.

Programación de fútbol para este martes, 27 de octubre de 2026

06:00 p.m. | Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas | Liga BetPlay.

08:05 p.m. | Boyacá Chicó vs. Junior | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a la puntuación del consumo de productos televisivos, las cuales realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que se analizan en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes en el país.

La dinámica para definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar de programa. Esto le brinda más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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