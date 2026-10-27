¡Así luce el espectacular casco de Checo Pérez para el GP de México 2026!

Sergio ‘Checo’ Pérez presentó el casco blanco con motivos mexicanos que utilizará este próximo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Sergio ‘Checo’ Pérez presentó este martes 27 de octubre el casco especial que utilizará en el próximo Gran Premio de México, una pieza que acompañará su regreso ante la afición nacional. El piloto mexicano, representante de Cadillac, participó directamente en el diseño de esta protección, que destaca por una base completamente blanca con detalles en gris, inspirados en la identidad y las raíces culturales del país.

La presentación se llevó a cabo frente a Plaza Carso, en Ciudad de México, durante una conferencia de prensa a la que acudieron numerosos aficionados para conocer de cerca la nueva imagen del tapatío. Como parte del evento, se proyectó un videoclip de menos de un minuto con una animación del proceso creativo y la elaboración del casco que Checo Pérez portará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1. La secuencia muestra el casco frente a un fondo de un volcán y ante un anochecer en la Ciudad de México.

Checo Pérez presume su casco para el GP México F1 2026 | Alejandra Suárez

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“​​Aquí tiene todos los detalles de mi Gran Premio 300. Muy mexicano como siempre. Sin duda he hecho cascos muy bonitos para este Gran Premio, pero tengo que decir que este es el que más me ha gustado”, declaró Checo Pérez durante la presentación de una pieza que combina elementos personales con referencias a la cultura mexicana.

Entre los detalles más representativos destaca el número 300, en alusión a la cantidad de Grandes Premios que alcanzará el mexicano en la máxima categoría del automovilismo. El casco también luce una imagen de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, una de las deidades más importantes de las culturas mesoamericanas, vinculada con la creación, el conocimiento, el viento y la fertilidad. Así, el diseño reúne un momento histórico en la trayectoria del piloto con símbolos representativos de la herencia cultural de México.

Checo Pérez también explicó que el desarrollo de esta pieza contó con la colaboración de General Motors y su equipo, con el objetivo de lograr un diseño que reflejara la riqueza cultural del país. “Estuvimos trabajando el diseño con General Motors y el equipo. Al final creo que llegamos a un gran diseño que representa también mucho de toda nuestra cultura. Con el casco de México sí (soy perfeccionista y exigente), la verdad es que siempre me meto mucho… con los demás es muy fácil pero siempre con el casco de México me involucro mucho”, señaló el piloto tapatío.

¡Terminó la espera! Conoce el casco oficial que Sergio Pérez utilizará en casa este fin de semana en el #MexicoGP. 🇲🇽



Es arte. 🤩 👌🏻 pic.twitter.com/HiwCwpcFvP — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 27, 2026

El video de presentación concluye con un monoplaza de Cadillac que se aleja entre marcas de neumáticos, humo y luces rojas, mientras fuegos artificiales iluminan las tribunas con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana. La producción cierra con el mensaje “Hecho en México. Checo Pérez. Cadillac Formula 1 Team”, una frase que refuerza la identidad nacional del diseño y acompaña el regreso del piloto ante su afición en el Gran Premio de México.