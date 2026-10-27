No será un clásico más: Comunicaciones y Municipal chocan en medio de una crisis de resultados

Rojos y Cremas ante un partido de alta tensión.

Acevedo y Montoya se juegan más que un clásico. (Rojos X | Cremas X)

Municipal y Comunicaciones se enfrentarán en el estadio El Trébol por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026, en una nueva edición del clásico más importante de Guatemala. Los dos equipos llegan con necesidades distintas, aunque comparten la urgencia de encontrar un resultado que les permita dejar atrás las dificultades que han marcado sus últimas semanas.

Para Municipal, el encuentro representa la oportunidad de reencontrarse con la victoria y hacerlo ante su máximo rival. Los escarlatas atraviesan una racha poco habitual para un equipo acostumbrado a competir en los primeros lugares, por lo que el clásico aparece como un escenario ideal para recuperar la confianza de cara a la recta final del campeonato.

Los rojos acumulan seis partidos sin ganar, con cuatro empates y dos derrotas, y llegan después de caer frente a Xelajú en su última presentación. La falta de victorias ha frenado el impulso con el que habían comenzado el torneo y ha generado preocupación en un plantel que necesita volver a sumar de a tres para sostener sus aspiraciones.

Se trata, además, de una seguidilla inédita para Municipal si se toman en cuenta sus campañas en el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Durante esos torneos no había pasado tanto tiempo sin conseguir una victoria, por lo que el enfrentamiento con Comunicaciones también tendrá el peso de cortar una racha que se ha extendido más de lo esperado.

A pesar del mal momento, el buen inicio del campeonato le permite al equipo mantenerse en puestos de clasificación directa a semifinales, uno de sus grandes objetivos. Esa ventaja construida en las primeras jornadas le ha dado cierto margen, pero los escarlatas saben que necesitan mejorar sus resultados para defender su lugar frente a los perseguidores.

Del otro lado, la situación de Comunicaciones es más delicada. Los cremas llegan después de conseguir una polémica y necesaria victoria frente a Antigua, un resultado que les permitió tomar aire en medio de una campaña complicada. Ahora buscarán darle continuidad a ese triunfo y aprovechar el clásico para seguir acercándose a la zona de clasificación.

El equipo ocupa el undécimo lugar con 17 puntos y se encuentra a siete de Deportivo Marquense, que marcha octavo y por ahora se queda con el último boleto a los playoffs. La distancia obliga a Comunicaciones a sumar con regularidad en los partidos que restan, por lo que un buen resultado en El Trébol tendría un valor especial tanto para la tabla como para el ánimo del plantel.

Con esos antecedentes, el clásico tendrá mucho más en juego que la rivalidad histórica. Municipal buscará poner fin a sus seis encuentros sin ganar y defender su posición en la parte alta, mientras que Comunicaciones intentará confirmar su reacción y recortar la distancia con los puestos de playoffs. Los dos necesitan una victoria y saben que conseguirla ante su adversario de siempre podría darle un impulso a su cierre de torneo.

Te puede interesar