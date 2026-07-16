El calendario del Torneo Apertura 2026 de Guatemala: partidos y fechas
El 24 de julio inicia la competencia.
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El próximo 24 de julio inicia una nueva ilusión en Guatemala. Se larga el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mayor y con el los sueños de los 12 clubes que lo disputarán, desafío al que el equipo de Municipal llega en calidad de ultimo campeón, y en donde se verán los sueños de los dos clubes que lograron ascender: San Pedro y Suchitepequez.
Habida cuenta de que durante el segundo semestre del año habrá cuatro clubes de la Liga Mayor compitiendo en la Copa Centroamericana 2026, el calendario de competencia del Apertura no será fijo, de hecho, es posible que conforme al paso de las semanas pueda sufrir modificaciones. Sin embargo, las primeras jornadas sí fueron confirmadas y en consiguiente los cruces.
En relación al debut del último campeón del país, Municipal recibirá en el estadio El Trébol al Deportivo Mixco, mientras que el equipo de Comunicaciones será visitante del recientemente ascendido, Suchitepequez. Por su parte, otros equipos como Antigua y Xelajú, favoritos a pelear por el título, irán ante Marquense y San Pedro, respectivamente.
Fixture Apertura 2026 de Guatemala
Jornada 1
- Suchitepequez vs Comunicaciones
- Municipal vs Mixco
- San Pedro vs Xelajú
- Antigua vs Marquense
- Aurora vs Guastatoya
- Malacateco vs Cobán
Jornada 2
- Mixco vs Suchitepequez
- Comunicaciones vs San Pedro
- Guastatoya vs Malacateco
- Marquense vs Municipal
- Xelajú vs Aurora
- Cobán Imperial vs Antigua
Jornada 3
- Malacateco vs Xelajú
- Mixco vs Marquense
- Aurora vs Comunicaciones
- ntigua vs Guastatoya
- San Pedro vs Suchitepequez
- Municipal vs Cpbán Imperial
Jornada 4
- Cobán Imperial vs Mixco
- Guastatoya vs Municipal
- Comunicaciones vs Malacateco
- San Pedro vs Aurora
- Suchitepequez vs Marquense
Jornada 5
- Aurora vs Suchitepequez
- Antigua vs Comunicaciones
- Municipal vs Xelajú
- Mixco vs Guastatoya
- Marquense vs Cobán
- Malacateco vs San Pedro
Jornada 6
- Suchitepequez vs Cobán
- Guastatoya vs Marquense
- Comunicaciones vs Municipal
- San Pedro vs Antigua
- Aurora vs Malacateco
- Xelajú vs Mixco
Jornada 7
- Antigua vs Aurora
- Cobán vs Guastatoya
- Mixco vs Comunicaciones
- Malacateco vs Suchitepequez
- Marquense vs Xelajú
- Municipal vs San Pedro
Jornada 8
- Aurora vs Municipal
- Comunicaciones vs Marquense
- San Pedro vs Mixco
- Malacateco vs Antigua
- Suchitepequez vs Guastatoya
- Xelajú vs Cobán
Jornada 9
- Antigua vs Suchitepequez
- Cobán vs Comunicaciones
- Mixco vs Aurora
- Guastatoya vs Xelajú
- Marquense vs San Pedro
- Municipal vs Malacateco
Jornada 10
- Antigua vs Municipal
- Aurora vs Marquense
- Comunicaciones vs Guastatoya
- San Pedro vs Cobán
- Malacateco vs Mixco
- Suchitepequez vs Xelajú
Jornada 11
- Cobán vs Aurora
- Mixco vs Antigua
- Guastatoya vs San Pedro
- Marquense vs Malacateco
- Municipal vs Suchitepequez
- Xelajú vs Comunicaciones