El calendario del Torneo Apertura 2026 de Guatemala: partidos y fechas

El 24 de julio inicia la competencia.

El Clausura 2026 de Guatemala ya tiene a sus finalistas | Facebook Xelajú MC

El próximo 24 de julio inicia una nueva ilusión en Guatemala. Se larga el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mayor y con el los sueños de los 12 clubes que lo disputarán, desafío al que el equipo de Municipal llega en calidad de ultimo campeón, y en donde se verán los sueños de los dos clubes que lograron ascender: San Pedro y Suchitepequez.

Habida cuenta de que durante el segundo semestre del año habrá cuatro clubes de la Liga Mayor compitiendo en la Copa Centroamericana 2026, el calendario de competencia del Apertura no será fijo, de hecho, es posible que conforme al paso de las semanas pueda sufrir modificaciones. Sin embargo, las primeras jornadas sí fueron confirmadas y en consiguiente los cruces.

En relación al debut del último campeón del país, Municipal recibirá en el estadio El Trébol al Deportivo Mixco, mientras que el equipo de Comunicaciones será visitante del recientemente ascendido, Suchitepequez. Por su parte, otros equipos como Antigua y Xelajú, favoritos a pelear por el título, irán ante Marquense y San Pedro, respectivamente.

Fixture Apertura 2026 de Guatemala

Jornada 1

Suchitepequez vs Comunicaciones

Municipal vs Mixco

San Pedro vs Xelajú

Antigua vs Marquense

Aurora vs Guastatoya

Malacateco vs Cobán

Jornada 2

Mixco vs Suchitepequez

Comunicaciones vs San Pedro

Guastatoya vs Malacateco

Marquense vs Municipal

Xelajú vs Aurora

Cobán Imperial vs Antigua

Jornada 3

Malacateco vs Xelajú

Mixco vs Marquense

Aurora vs Comunicaciones

ntigua vs Guastatoya

San Pedro vs Suchitepequez

Municipal vs Cpbán Imperial

Jornada 4

Cobán Imperial vs Mixco

Guastatoya vs Municipal

Comunicaciones vs Malacateco

San Pedro vs Aurora

Suchitepequez vs Marquense

Jornada 5

Aurora vs Suchitepequez

Antigua vs Comunicaciones

Municipal vs Xelajú

Mixco vs Guastatoya

Marquense vs Cobán

Malacateco vs San Pedro

Jornada 6

Suchitepequez vs Cobán

Guastatoya vs Marquense

Comunicaciones vs Municipal

San Pedro vs Antigua

Aurora vs Malacateco

Xelajú vs Mixco

Jornada 7

Antigua vs Aurora

Cobán vs Guastatoya

Mixco vs Comunicaciones

Malacateco vs Suchitepequez

Marquense vs Xelajú

Municipal vs San Pedro

Jornada 8

Aurora vs Municipal

Comunicaciones vs Marquense

San Pedro vs Mixco

Malacateco vs Antigua

Suchitepequez vs Guastatoya

Xelajú vs Cobán

Jornada 9

Antigua vs Suchitepequez

Cobán vs Comunicaciones

Mixco vs Aurora

Guastatoya vs Xelajú

Marquense vs San Pedro

Municipal vs Malacateco

Jornada 10

Antigua vs Municipal

Aurora vs Marquense

Comunicaciones vs Guastatoya

San Pedro vs Cobán

Malacateco vs Mixco

Suchitepequez vs Xelajú

Jornada 11

Cobán vs Aurora

Mixco vs Antigua

Guastatoya vs San Pedro

Marquense vs Malacateco

Municipal vs Suchitepequez

Xelajú vs Comunicaciones

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