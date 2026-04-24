El GP de Turquía vuelve al calendario de la F1 para 2027

Hacen oficial el regreso de la Fórmula 1 al Istambul Park, donde se disputaron nueve ediciones del Gran Premio de Turquía: en las últimas dos, Checo Pérez subió al podio

Hacen oficial el regreso de la F1 a Istambul Park | REUTERS/Kemal Aslan

La Fórmula 1 anunció el 24 de abril el regreso del Gran Premio de Turquía para la temporada 2027, en el inicio de un contrato de cinco años para que el Gran Circo vuelva al renovado Istambul Park.

El Gran Premio de Turquía vuelve al calendario tras disputarse por última ocasión en 2021. Fue la novena edición de la carrera, que tuvo momentos históricos como cuando Lewis Hamilton aseguró el campeonato de pilotos en 2020, el séptimo de su carrera y con lo que igualó a Michael Schumacher como máximo ganador de la categoría.

“Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1. Muchos momentos memorables se han vivido en la historia de nuestro deporte en Istanbul Park y me entusiasma comenzar el siguiente capítulo de nuestra colaboración, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras aún más increíbles en un lugar verdaderamente fantástico”, declaró Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, en la web oficial del serial.

La historia del Gran Premio de Turquía tuvo un primer capítulo que inicio hace más de dos décadas, al celebrarse de 2005 a 2011. Volvió como plan de contingencia por la pandemia de coronavirus, disputándose en 2020 y 2021.

El anuncio oficial del regreso de la F1 para Turquía | Ozan KOSE / AFP

Todos los ganadores del Gran Premio de Estambul F1

Seis pilotos subieron a lo más alto del podio en las nueve carreras previas en Istambul Park. El último fue Valtteri Bottas, el ahora compañero de Checo Pérez, en 2021, todavía como piloto de Mercedes.

2005: Kimmi Raikkonen

2006: Felipe Massa

2007: Felipe Massa

2008: Felipe Massa

2009: Jenson Button

2010: Lewis Hamilton

2011: Sebastian Vettel

2020: Lewis Hamilton

2021: Valtteri Bottas

Checo Pérez disputó las últimas tres ediciones del Gran Premio de Turquía, con dos podios. Terminó en el lugar 14 en 2011, fue segundo en 2020 y tercero en 2021.

El calendario de la Fórmula 1 para 2027

Si bien no se han hecho oficiales las fechas de las carreras de la próxima temporada, con Turquía serán 24 Grandes Premios para la próxima temporada. Salen del calendario Madrid y Países Bajos, dejando su sitio para Portugal y Turquía:

GP de Abu Dhabi, Yas Marina GP de Arabia Saudita, Jeddah GP de Australia, Melbourne GP de Austria, Spielberg GP de Azerbaiyán, Bakú GP de Bahréin, Sakhir GP de Bélgica, Spa-Francorchamps GP de Brasil, São Paulo GP de Canadá, Montreal GP de China, Shanghai GP de España, Barcelona-Catalunya GP de Estados Unidos, Austin GP de Gran Bretaña, Silverstone GP de Hungria, Budapest GP de Italia, Monza GP de Japón, Suzuka GP de Las Vegas, Estados Unidos GP de Mexico, Ciudad de México GP de Miami, USA GP de Mónaco GP de Portugal, Algarve GP de Qatar, Lusail GP de Singapur GP de Turquía, Estambul

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