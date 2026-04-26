Franco Colapinto se presenta en las calles Buenos Aires y revela su afición por Checo Pérez

El piloto de Alpine encabezó un espectáculo en Palermo, habló del GP argentino y recordó su infancia apoyando al mexicano

Colapinto recorrió las calles de la capital argentina | Reuters

Franco Colapinto lideró una exhibición histórica en Buenos Aires. El piloto argentino de Fórmula 1 reunió a cerca de 500 mil personas el 26 de abril de 2026 en un circuito callejero montado sobre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, en Palermo, en el primer evento de la categoría en la ciudad en 14 años,

El piloto de Alpine realizó múltiples salidas a bordo de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault y diseño del equipo francés, en tandas que incluyeron aceleraciones en recta y maniobras de exhibición como trompos y donas. Además, condujo una réplica de la flecha de plata de Juan Manuel Fangio, el argentino cinco veces campeón de F1.

Las gradas y balcones se llenaron desde primeras horas del día. Aficionados con banderas argentinas, camisetas de fútbol y bengalas acompañaron cada salida del piloto, en un ambiente que replicó el fervor histórico del automovilismo en el país, que recibió su último GP de F1 hace 28 años.

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📺 Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/VBol6o8cdb — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

“Era algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Venir a un fan zone en Argentina, no en la F1 en China, es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá”, declaró ante el público,

El piloto también vinculó directamente la exhibición con la posibilidad de recuperar una fecha oficial en el calendario. “Ojalá después de este show le podamos demostrar a la F1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener un Gran Premio en Argentina. Es un sueño y creo que esta es una forma muy buena de demostrarlo”, afirmó, recordando la carrera que se disputó de 1953 a 1998, con última edición ganada por Michael Schumacher.

Miles de personas asistieron al evento | Reuters

El Road Show representó además el primer contacto masivo de Colapinto con el público local desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino, de 22 años, disputa su primera temporada completa en la categoría y suma un punto en el campeonato tras finalizar décimo en el Gran Premio de China, el calendario retomará actividad con la cita de Miami del 1 al 3 de mayo.

Durante su intervención, Colapinto incorporó un componente personal al recordar su infancia sin referentes nacionales en la categoría. “Cuando era muy chiquito, no tenía ningún argentino para apoyar. Bancaba a Checo Pérez, que era el más cercano a nosotros y el piloto por el que me levantaba a la mañana para verlo correr”, explicó.

Años después, comparte el circuito con el mexicano: “Ser yo hoy el piloto que les está dando eso a los argentinos, que se levantan a la mañana para verme, me genera mucha emoción y me ilusiona un montón. Estoy feliz por lo que conseguimos juntos y por lo que se generó”,

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