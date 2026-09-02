Isack Hadjar se pierde el GP de Italia; Liam Lawson seguirá en Red Bull una carrera más

Yuki Tsunoda también se mantendrá al volante de uno de los Racing Bulls para la carrera de este fin de semana en Monza

Lawson seguirá cubriendo a Hadjar | Vladimir Rys / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar no estará disponible para disputar el Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza, debido a que continúa con su proceso de recuperación tras una fractura en la muñeca sufrida durante el receso de verano de la Fórmula 1. La ausencia del francés obligará a Red Bull y Racing Bulls a mantener la misma configuración de pilotos que utilizaron en Zandvoort.

Hadjar se lesionó durante una sesión de boxeo en el parón veraniego, situación que ya lo había dejado fuera del Gran Premio de los Países Bajos. Aunque Red Bull esperaba contar nuevamente con él para la cita italiana, el equipo decidió no apresurar su regreso y darle más tiempo para completar la rehabilitación.

Como consecuencia, Liam Lawson volverá a ocupar el segundo asiento de Red Bull junto a Max Verstappen. El neozelandés, quien normalmente compite con Racing Bulls, ya había tomado el lugar de Hadjar en Zandvoort y repetirá la función en Monza.

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La vacante que deja Lawson en Racing Bulls será cubierta otra vez por Yuki Tsunoda. De esta manera, el japonés volverá a compartir garaje con Arvid Lindblad, mientras ambas estructuras mantienen sin cambios su alineación provisional.

Red Bull explicó que la recuperación de Hadjar avanza de forma positiva, pero dejó claro que no asumirá riesgos. “Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack continúa mostrando una evolución alentadora tras la lesión en la muñeca que sufrió durante el receso de verano”, informó el equipo.

La escudería agregó que continuará revisando el estado físico del francés antes de autorizar su vuelta a la competencia. “El equipo sigue de cerca su rehabilitación y no asumirá riesgos innecesarios con su regreso a la competición, al tiempo que le desea una pronta recuperación”, señaló.

Lawson llega a Monza después de dejar buenas sensaciones en los Países Bajos. El piloto clasificó octavo y terminó séptimo con el Red Bull, manteniéndose cerca del ritmo esperado pese a incorporarse al auto de manera circunstancial. Tsunoda, por su parte, finalizó en la posición 11 con Racing Bulls y también mostró adaptación rápida.

Además de estos movimientos, Red Bull utilizará la primera práctica libre de Monza para cumplir con una de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos. Ayumu Iwasa será el encargado de manejar el monoplaza de Verstappen durante la FP1, mientras Hadjar continúa fuera de actividad a la espera de recibir luz verde para regresar.

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