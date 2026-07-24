La Velada del Año 6, en vivo: ¿A qué hora suben al ring Samy Rivers vs RoRo y dónde ver la pelea?

Consulta la cartelera y quién transmite en vivo y en directo los combates de box en La Cartuja

Cartelera completa y orden las peleas de box de La Velada del Año 6 | @infoLaVelada

La Velada del Año 6 se celebrará este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España. El evento organizado por Ibai Llanos contará con diez combates de boxeo entre creadores de contenido, streamers, periodistas y artistas, además de presentaciones musicales durante los intervalos de la cartelera.

La edición de este año incluirá cinco peleas femeniles y cinco varoniles, con participantes de España y varios países de Latinoamérica. México tendrá representación por medio de Samy Rivers y Natalia MX, quienes enfrentarán a las españolas RoRo y Clersss, respectivamente.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 este 25 de julio de 2026 y dónde es?

La transmisión comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 19:00 horas de España. Para Colombia, Perú y Panamá el inicio será a las 12:00; en Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y República Dominicana comenzará a las 13:00; mientras que Argentina y Uruguay podrán seguirla desde las 14:00 horas.

España: 19:00 horas

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras: 11:00 horas

Colombia, Perú y Panamá: 12:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y República Dominicana: 13:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

La Velada del Año 6 tendrá como sede el Estadio de La Cartuja, recinto ubicado en Sevilla. Las 80 mil entradas disponibles fueron vendidas antes del evento y la programación podría extenderse durante aproximadamente ocho horas debido a los diez combates, las entradas al ring y las actuaciones musicales.

¿Quién transmite en vivo La Velada del Año 6 y dónde ver por streaming?

El evento podrá verse en vivo, en directo y de manera gratuita mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok. La señal estará disponible para México y el resto de Latinoamérica sin necesidad de contratar una transmisión de pago.

La cobertura incluirá la presentación de los participantes, las diez peleas, las actuaciones de los artistas invitados y el combate principal entre IlloJuan y TheGrefg. El horario de cada enfrentamiento dependerá de la duración de las peleas anteriores y de los segmentos musicales programados.

Cartelera completa y orden de las peleas de box de La Velada del Año 6

El orden anunciado comenzará con La Parce contra Fabiana Sevillano, seguido por Clersss ante Natalia MX y Edu Aguirre frente a Gastón Edul. Después combatirán Marta Díaz contra Tatiana Käer, Viruzz frente a Gero Arias, Alondrissa ante Angie Velasco y Lit Killah contra Kidd Keo.

La parte final de la cartelera estará integrada por Samy Rivers contra RoRo, Plex frente a Fernanfloo y el combate estelar entre IlloJuan y TheGrefg. En total se realizarán diez peleas, por lo que los horarios individuales podrían cambiar conforme avance el programa en La Cartuja.

Orden Combate Países representados Rama 1 La Parce vs Fabiana Sevillano Colombia vs España Femenil 2 Clersss vs Natalia MX España vs México Femenil 3 Edu Aguirre vs Gastón Edul España vs Argentina Varonil 4 Marta Díaz vs Tatiana Käer España vs España Femenil 5 Viruzz vs Gero Arias España vs Argentina Varonil 6 Alondrissa vs Angie Velasco Puerto Rico vs Argentina Femenil 7 Lit Killah vs Kidd Keo Argentina vs España Varonil 8 Samy Rivers vs RoRo México vs España Femenil 9 Plex vs Fernanfloo España vs El Salvador Varonil 10 IlloJuan vs TheGrefg España vs España Varonil

¿Quiénes son las mexicanas de La Velada del Año 6 y a qué hora suben al ring?

México tendrá dos representantes en La Velada del Año 6: Natalia MX y Samy Rivers. Natalia será la primera en entrar en acción, cuando enfrente a la creadora española Clersss en el segundo combate de la cartelera. Debido a que la función comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, su pelea se realizará durante la primera parte del evento, aunque la organización no ha establecido una hora exacta para su aparición.

Samy Rivers se medirá con RoRo en el octavo combate de la jornada, dentro de una pelea pactada en 52 kilogramos. La streamer mexicana volverá a participar en el evento organizado por Ibai Llanos, mientras que la creadora española regresará después de haber enfrentado a Abby en la edición anterior. Este duelo será uno de los últimos antes de las peleas entre Plex y Fernanfloo, así como el combate estelar de IlloJuan contra TheGrefg.

El horario de Rivers vs RoRo dependerá de la duración de los siete combates anteriores, las entradas de los participantes y las actuaciones musicales programadas durante la función. Por ese motivo, los seguidores en México deberán mantener la transmisión desde el inicio o consultar las actualizaciones del evento para conocer el momento en que ambas peleadoras sean llamadas al ring.

Nos habíais pedido muchísimo traerlas de vuelta ¡y aquí las tenemos!

🥊 @samyriveratv VS Roro 🥊 pic.twitter.com/hJdSEEHjEo — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

¿Qué artistas se presentan en La Velada del Año 6?

El programa musical incluye las actuaciones de Yandel, Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, Lucho RK y La Pantera. Las presentaciones se distribuirán entre los combates, mientras que la organización también contempla la aparición de artistas sorpresa cuyos nombres no fueron anunciados antes del inicio del evento.

¡Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal!



Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI 🎤🥊 pic.twitter.com/1EyEtZqoTH — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 1, 2026

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