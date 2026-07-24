Leclerc ilusiona a Ferrari en las primeras prácticas del GP de Hungría; Checo Pérez mejora su ritmo de carrera 

Charles Leclerc marcó un tiempo de 1m19s075, suficiente para liderar la primera sesión con la intención de que Ferrari recorte distancias con Mercedes

Charles Leclerc ilusiona a Ferrari | Reuters

Pese a los intentos de McLaren y Red Bull por meterse en la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1, parece que la contienda de esta temporada se ha centrado únicamente entre Mercedes y Ferrari, una situación que ha provocado que el equipo italiano trabaje a marchas forzadas. Todo indica que el panorama podría mejorar en el Gran Premio de Hungría tras el 1m19s075 que marcó Charles Leclerc en el Hungaroring, registro suficiente para liderar la primera práctica libre de este 24 de julio.

Sergio ‘Checo’ Pérez también dejó mejores sensaciones sobre el asfalto húngaro tras colocarse en el puesto 18, en una jornada sin Franco Colapinto debido a que su monoplaza fue ocupado por Paul Aron, la joya de Alpine que sumó kilómetros importantes para su crecimiento profesional.

El undécimo fin de semana comenzó este viernes con una primera práctica libre marcada por el ligero dominio de Ferrari. Sin embargo, el monoplaza de Charles Leclerc presentó un problema que obligó al piloto monegasco a detenerse a la entrada del pitlane durante los minutos finales de la sesión.

Max Verstappen, de Red Bull, marcó el segundo mejor tiempo, a casi medio segundo de Charles Leclerc. El tercer mejor registro fue para Lewis Hamilton, de Ferrari, quien terminó en esa posición y confirmó que el equipo del Cavallino Rampante será una de las escuderías a vencer el próximo domingo 26 de julio en el Gran Premio de Hungría.

Sergio Pérez registró una vuelta de 1m22s089 para ubicarse en la posición 18, después de algunas mejoras en su Cadillac. El mexicano, al igual que el resto de los pilotos, tuvo que sortear los 23 grados de temperatura ambiente y los 41 grados sobre el asfalto del Hungaroring, a la espera de que el calor no aumente durante el fin de semana en una de las carreras del calendario con mayor degradación de neumáticos.

Paul Aron no fue el único rookie de la sesión, ya que Leonardo Fornaroli sustituyó a Oscar Piastri en McLaren; Fred Vesti reemplazó a Kimi Antonelli en Mercedes; Ryo Hirakawa hizo lo propio con Ollie Bearman en Haas, y Colton Herta ocupó el lugar de Valtteri Bottas en Cadillac.

La primera práctica libre se interrumpió con bandera roja a 23 minutos del final después de que Lance Stroll sufriera una falla en la suspensión de su Aston Martin AMR26. El desperfecto provocó que el canadiense perdiera el control del monoplaza y realizara un trompo a alta velocidad, aunque logró evitar el contacto con las barreras. Tras la detención para retirar el auto y verificar las condiciones de la pista, la sesión se reanudó con 17 minutos restantes para que los equipos completaran sus programas de trabajo.

Tiempos de las prácticas libres 1 del GP de Hungría

Pos. Piloto Equipo Tiempo 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.075 2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19.559 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.618 4 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19.997 5 George Russell Mercedes 1:20.066 6 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.360 7 Frederik Vesti Mercedes 1:20.467 8 Nico Hülkenberg Audi 1:20.623 9 Arvid Lindblad RB 1:20.760 10 Liam Lawson RB 1:20.866 11 Lando Norris McLaren 1:21.024 12 Esteban Ocon Haas 1:21.051 13 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.550 14 Pierre Gasly Alpine 1:21.704 15 Alexander Albon Williams 1:21.819 16 Leonardo Fornaroli McLaren 1:21.890 17 Ryo Hirakawa Haas 1:22.001 18 Sergio Pérez Cadillac 1:22.089 19 Paul Aron Audi 1:22.168 20 Colton Herta Cadillac 1:23.118 21 Lance Stroll Aston Martin 1:23.471 22 Carlos Sainz Williams 1:23.734

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