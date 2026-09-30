Claro música abre preventa para el regreso de Slipknot a Colombia

El cupón estará disponible del 30 de septiembre al 2 de octubre, o hasta agotar existencias en Claro música.

Slipknot viene a Bogotá | Claro Colombia.

Slipknot, una de las bandas más influyentes del metal contemporáneo, regresará a Colombia el 16 de septiembre de 2027 para presentarse en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, como parte de su gira (sic) EST Stadium Tour. Los clientes Claro podrán acceder a una preventa en Claro música para asegurar sus entradas antes de la venta general.

La agrupación estadounidense, reconocida por la potencia de su sonido, su identidad visual y la intensidad de sus presentaciones en vivo, llegará al país con una producción de gran formato. La fecha en Bogotá reunirá también a Marilyn Manson, Hatebreed y a la banda colombiana No Dependiente, en una jornada que conectará distintas generaciones y vertientes de la música pesada.

Durante la preventa, del 30 de septiembre al 2 de octubre, los clientes Claro podrán obtener un código en Claro música y utilizarlo para comprar sus entradas a través de Ticketmaster.

¿Cómo obtener el beneficio con Claro música?

1. Ingrese Claro música.

2. Ubique la sección eventos y conciertos.

3. Dar Clic al evento y seleccionar obtener código

4. Ingresar a Ticketmaster.

5. Elegir las localidades y la cantidad de boletas, hasta un máximo de 10 boletas individuales.

6. Ingresar el código del cupón de Claro música y realizar la compra.

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