GP de Singapur 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?
La próxima carrera en la máxima categoría del automovilismo se llevará a cabo el 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay
Después del Gran Premio de Bahréin, la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará en Asia con el Gran Premio de Singapur, próxima cita en el calendario para Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac. La actividad se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay.
El mexicano regresará a una pista que forma parte de su historia dentro de la categoría. Pérez ganó el Gran Premio de Singapur de 2022 cuando corría para Red Bull, después de arrancar desde la segunda posición y terminar por delante de Charles Leclerc y Carlos Sainz.
Checo afronta en 2026 su primera temporada con Cadillac, equipo que ingresó este año a la parrilla de Fórmula 1 y Singapur es una nueva oportunidad para buscar un buen resultado.
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¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?
La próxima carrera de Checo Pérez será el domingo 11 de octubre de 2026, cuando se dispute el Gran Premio de Singapur. La salida está programada para las 20:00 horas de Singapur, que corresponden a las 06:00 horas, tiempo del centro de México.
El fin de semana tendrá formato Sprint, por lo que habrá puntos en juego desde el sábado. El programa para México queda de la siguiente manera: Práctica 1, viernes 9 a las 02:30 horas; clasificación Sprint, viernes a las 06:30; Sprint, sábado 10 a las 03:00; clasificación, sábado a las 07:00; y carrera, domingo 11 a las 06:00 horas, tiempo del centro de México.
El Gran Premio se correrá sobre el Marina Bay Street Circuit, trazado de 4.927 kilómetros. La carrera está programada a 62 vueltas para completar 305.337 kilómetros, mientras que Singapur celebrará su primera Sprint dentro del calendario de Fórmula 1.
Horarios del Gran Premio de Singapur 2026
Viernes 9 de octubre
- Libres 1 | 02:30 horas
- Clasificación Sprint | 06:30 horas
Sábado 10 de octubre
- Carrera al Sprint | 03:00 horas
- Clasificación carrera | 07:00 horas
Domingo 11 de octubre
- Carrera | 06:00 horas
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Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026
El Gran Premio de Singapur será la decimoséptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026 y se disputará del 9 al 11 de octubre en el Marina Bay Street Circuit. La actividad arrancará el viernes con la primera sesión de prácticas libres para después darlñe paso a la Clasificación Sprint. El sábado continuarán las acciones con la Carrera Sprint y la Clasificación de la Carrera, dejando todo listo para el momento estelar del domingo 11 con la carrera, una cita que marcará un nuevo desafío para los equipos y pilotos en la recta final de una intensa temporada 2026.
- 6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne
- 12-15 marzo | GP de China, Shanghái
- 27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka
- 10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Pospuesto
- 17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado
- 01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos
- 22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal
- 05-07 junio | GP de Mónaco
- 12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya
- 26-28 junio | GP de Austria, Spielberg
- 03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone
- 17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
- 24-26 julio | GP de Hungría, Budapest
- 21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort
- 04-06 septiembre | GP de Italia, Monza
- 11-13 septiembre | GP de Madrid, España
- 25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú
- 2-4 octubre | GP Bahrein en Malasia
- 09-11 octubre | GP de Singapur
- 23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin
- 30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México
- 06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo
- 19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos
- 27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail
- 04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina