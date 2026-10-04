¡La primera del año! Max Verstappen doblega a los Mercedes y gana el Gran Premio de Bahréin en Sepang

Checo Pérez terminó en el puesto 21 y Valtteri Bottas abandonó, en una jornada complicada para Cadillac en Sepan

Verstappen conquista Malasia ante los Mercedes | REUTERS/Jakub Porzycki

¡Lleg+o la primera victoria de la temporada para Mad Max! Verstappen volvió a salir adelante en una carrera que durante varios giros parecía estar en manos de Mercedes. El neerlandés se quedó con la victoria en el Gran Premio de Bahréin disputado en Sepang, Malasia, después de remontar frente a Andrea Kimi Antonelli y George Russell, quienes controlaron el arranque bajo condiciones complicadas por la humedad.

La prueba comenzó con incertidumbre desde la vuelta de formación. La pista todavía tenía sectores delicados, hubo problemas en varios monoplazas y Dirección de Carrera incluso detuvo el procedimiento inicial. Verstappen reportó dificultades al acelerar, mientras Lewis Hamilton quedó detenido antes de que finalmente se autorizara la salida.

Cuando la carrera tomó forma, Mercedes salió mejor parado. Antonelli se colocó al frente, Russell ocupó la segunda posición y Verstappen quedó tercero, obligado a perseguir a los dos autos plateados. Ferrari, por el contrario, sufrió desde el inicio con una estrategia de neumáticos que hizo perder terreno a Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Max comenzó a recuperar terreno sin precipitarse. Primero superó a Russell y después se fue directo sobre Antonelli, quien trataba de aprovechar la ventaja obtenida en las primeras vueltas. La aparición del Safety Car tras la salida de Valtteri Bottas volvió a comprimir el grupo y abrió una nueva oportunidad para el piloto de Red Bull.

La maniobra clave llegó en la vuelta 13. Verstappen atacó a Antonelli en la curva 3 y recuperó la primera posición, un movimiento que terminó por cambiar el rumbo de la carrera. A partir de ese momento, el neerlandés comenzó a establecer un ritmo superior y a marcar vueltas rápidas para aumentar la diferencia frente a los Mercedes.

Russell y Antonelli siguieron alternando posiciones detrás del líder, pero ninguno consiguió mantener una amenaza constante sobre Verstappen. Mercedes mantuvo presencia en la pelea por el podio, aunque el piloto de Red Bull logró abrir margen y controlar la competencia conforme avanzaron las vueltas.

Con 20 giros por delante, Verstappen seguía en la punta con Antonelli y Russell todavía a su espalda, aunque ya con una diferencia suficiente para administrar la carrera. El neerlandés había pasado de perseguir a los Mercedes a marcar el ritmo en Sepang. Finalmente y luego de un safety car, Russell abandonó la carrera por problemas en su monoplaza y el podio fue completado por el experimentado Lewis Hamilton

La jornada fue muy distinta para Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano tuvo una carrera complicada desde las primeras vueltas, con varias entradas a pits y poco margen para recuperar posiciones. Aunque por momentos peleó en la zona media, terminó cayendo hasta el fondo de la clasificación y cruzó la meta en el puesto 19, sin opciones de acercarse a los puntos.

Cadillac tampoco pudo completar la carrera con sus dos autos. Valtteri Bottas abandonó después de salirse de pista, incidente que provocó la aparición del Safety Car en la vuelta 9. Con ello, Checo quedó como el único representante del equipo durante el resto de la prueba.

Mientras Ferrari y McLaren intentaban recuperar posiciones desde atrás, Verstappen mantuvo el control al frente y evitó que la presión de Mercedes volviera a convertirse en una amenaza real. La carrera pasó de un inicio favorable para Antonelli y Russell a una nueva demostración de manejo del neerlandés.

Así, Verstappen terminó rindiendo cuentas frente a los Mercedes, recuperó la punta después de una salida complicada y se llevó la victoria en Sepang. En el otro extremo, Cadillac vivió una jornada para el olvido, con Bottas fuera de carrera y Checo Pérez en la posición 19.

GP de Bahréin: ¿Qué piloto ganó la carrera de la Fórmula 1 y con cuál escudería?

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Bahréin 2026 con Red Bull Racing, en una carrera disputada de manera excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. El neerlandés tuvo que remontar después de perder posiciones frente a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell en el inicio, pero recuperó la punta y terminó imponiendo su ritmo.

La carrera originalmente correspondía a Bahréin, pero la Fórmula 1 y la FIA trasladaron el evento a Malasia para mantener la fecha en el calendario. Sepang recibió así nuevamente a la máxima categoría y fue escenario de una victoria de Verstappen después de una competencia marcada por la humedad y los cambios de estrategia.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el GP de Bahréin 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 19, después de una carrera complicada para Cadillac. El mexicano tuvo que realizar varias entradas a pits desde las primeras vueltas y nunca encontró el ritmo necesario para avanzar de manera consistente en el clasificador.

La jornada también fue negativa para su compañero Valtteri Bottas, quien abandonó la competencia después de una salida de pista que provocó la aparición del Safety Car. Checo quedó entonces como el único Cadillac en carrera, pero finalizó en el fondo.

Fórmula 1 2026: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

La siguiente parada del calendario será el Gran Premio de Singapur, programado del 9 al 11 de octubre de 2026 en el circuito urbano de Marina Bay. Será la ronda 17 de la temporada y llegará apenas una semana después de la carrera disputada en Sepang.

Después de Singapur, la Fórmula 1 viajará a América para disputar el Gran Premio de Estados Unidos del 23 al 25 de octubre y posteriormente el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

¿Dónde ver en vivo a Checo Pérez en la Fórmula 1 2026? Canales de TV y streaming

Los aficionados en México pueden seguir la temporada 2026 de Fórmula 1 mediante Sky Sports, disponible a través de servicios como Sky e izzi. La propia Fórmula 1 también incluye a TUDN, Sky Sports e izzi entre los operadores con derechos de transmisión en territorio mexicano.

Para quienes prefieran seguir las carreras por internet, F1 TV Pro ofrece las sesiones en vivo, incluidas prácticas, clasificación y carrera. La disponibilidad específica puede variar según cada Gran Premio, por lo que conviene revisar la programación del operador antes de cada fin de semana.

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