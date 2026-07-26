Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría; Checo Pérez y Cadillac registran otro doble DNF

El piloto británico de McLaren consigue su primer triunfo de la temporada 2026, mientras que el mexicano Checo Pérez no pudo terminar la carrera

Lando Norris se lleva el triunfo en el GP de Hungría. | Reuters

Lando Norris consiguió su primera victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Hungría. El piloto de McLaren cruzó la meta por delante de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, quienes completaron el podio en el circuito de Hungaroring.

El británico partió desde la pole position, pero perdió el primer lugar durante la vuelta inicial. Oscar Piastri aprovechó que su compañero abrió su trayectoria en la curva 2 para asumir el liderato, mientras Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc comenzaron la disputa por el tercer puesto.

McLaren optó por detener primero a Piastri durante la primera ventana de cambios de neumáticos. Norris ingresó una vuelta después y ambos regresaron a la pista con el compuesto duro, separados por menos de un segundo. El campeón del mundo mostró mayor ritmo y solicitó al equipo que le permitiera superar al australiano.

Piastri entró a boxes por segunda ocasión en la vuelta 33, con lo que Norris quedó al frente. El británico aumentó la diferencia antes de su parada y regresó a la pista con posición sobre su compañero. El contacto entre Piastri y Carlos Sainz también modificó el desarrollo de la carrera, pues el australiano perdió tiempo cuando intentaba mantener la pelea interna de McLaren.

Norris retomó el liderato en la vuelta 46 después de superar a Antonelli, quien mantenía una estrategia distinta. Piastri volvió al segundo lugar de manera provisional, pero una falla en la caja de cambios puso fin a su participación en la vuelta 56 y provocó la activación del Virtual Safety Car.

La neutralización permitió que varios pilotos colocaran neumáticos blandos para las últimas vueltas. Norris conservó el primer puesto, Verstappen aseguró la segunda posición y Antonelli terminó tercero después de que Hamilton recibiera una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

GP de Hungría: ¿Qué piloto ganó la carrera de la Fórmula 1 y con cuál escudería?

Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría 2026 con McLaren. El británico consiguió su primer triunfo de la campaña, su segunda victoria en Hungaroring y la primera desde que compite como campeón del mundo.

Norris había conseguido la pole position el sábado con un tiempo de 1:17.207. En carrera perdió la punta ante Piastri, pero recuperó el control por medio del ritmo, la estrategia y las paradas de su compañero. Verstappen terminó segundo con Red Bull, mientras Antonelli ocupó el tercer puesto con Mercedes.

Charles Leclerc finalizó cuarto y Hamilton cayó al quinto lugar después de su sanción. Isack Hadjar fue sexto, seguido por George Russell, Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, quien se quedó con el último punto disponible.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el GP de Hungría 2026?

Sergio Pérez no pudo terminar el Gran Premio de Hungría. El mexicano inició desde el pit lane debido a un cambio en la suspensión de su Cadillac y se mantuvo en el fondo del grupo durante la primera parte de la prueba.

En la vuelta 51, la suspensión delantera izquierda de su monoplaza cedió cuando transitaba por la curva 4. Pérez logró conducir el auto hasta los pits, pero el equipo no pudo devolverlo a la pista y su resultado quedó registrado como abandono.

Cadillac también perdió a Valtteri Bottas. El finlandés detuvo su monoplaza en la vuelta 15 después de que se presentara fuego en la zona del neumático delantero izquierdo. La escudería cerró el fin de semana con sus dos autos fuera de la clasificación final.

Fórmula 1 2026: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

La Fórmula 1 tendrá una pausa de casi un mes después de la carrera en Hungría. La siguiente fecha será el Gran Premio de los Países Bajos, programado del viernes 21 al domingo 23 de agosto de 2026 en el Circuito de Zandvoort.

La carrera principal se disputará el domingo 23 de agosto sobre 72 vueltas al trazado de 4.259 kilómetros. El programa también contará con formato sprint: la clasificación sprint será el viernes, la carrera corta se celebrará el sábado y la sesión que definirá la parrilla del Gran Premio se realizará ese mismo día.

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