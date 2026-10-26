GP de México 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con Cadillac; el GP de México se disputa del 30 de octubre al 1 de noviembre en CDMX

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026? | Imago7

La Fórmula 1 vuelve a vestirse de fiesta en la Ciudad de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá del 30 de octubre al 1 de noviembre una nueva edición del Gran Premio de México, uno de los fines de semana más eléctricos del calendario por el ambiente en las tribunas, la altura de la capital y el paso de los monoplazas por la zona del estadio.

La edición de 2026 tendrá además un ingrediente especial: el regreso de Sergio Pérez ante su afición. Después de ausentarse de la parrilla durante 2025, el mexicano volvió a la máxima categoría con Cadillac y disputará su primer Gran Premio en casa desde 2024. La propia Fórmula 1 anticipa su vuelta al Hermanos Rodríguez como uno de los grandes atractivos de la temporada.

Asimismo, la cita en la Ciudad de México también tendrá como punto de interés la inminente coronación del piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, quien llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez con la mesa puesta para obtener su primer campeonato en la Fórmula 1. El piloto de 20 años de edad solo necesita sumar dos unidades en la capital mexicana para lograrlo.

El circuito capitalino tiene una longitud de 4.304 kilómetros y la carrera está pactada a 71 vueltas, para una distancia total de 305.354 kilómetros. Su ubicación a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar reduce la densidad del aire y modifica el comportamiento aerodinámico, la refrigeración y el rendimiento de los autos, convirtiendo la adaptación a la altura en uno de los grandes desafíos del fin de semana.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Tras la cita en Austin, la siguiente parada del calendario será el Gran Premio de México, que se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera principal está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Para Checo Pérez será uno de los momentos centrales de su regreso a la Fórmula 1: volverá a competir frente a la afición mexicana, ahora como piloto de Cadillac.

Horarios del Gran Premio de México 2026

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes 30 de octubre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, en las que los equipos buscarán encontrar la configuración ideal para las condiciones particulares del circuito. El sábado se disputará la última práctica y la clasificación, que definirá el orden de salida de los pilotos para la carrera del domingo.

Viernes 30 de octubre | Práctica 1: 12:30 – 13:30 horas

12:30 – 13:30 horas Viernes 30 de octubre | Práctica 2: 16:00 – 17:00 horas

16:00 – 17:00 horas Sábado 31 de octubre | Práctica 3: 11:30 – 12:30 horas

11:30 – 12:30 horas Sábado 31 de octubre | Clasificación: 15:00 – 16:00 horas

15:00 – 16:00 horas Domingo 1 de noviembre | Carrera: 14:00 horas

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Después del Gran Premio de México quedarán cuatro carreras para cerrar la temporada 2026. La Fórmula 1 continuará su recorrido por el continente americano con las citas de Brasil y Las Vegas, antes de trasladarse a Medio Oriente para disputar las últimas dos fechas del campeonato en Qatar y Abu Dhabi.