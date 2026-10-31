¡Checo quiere hacer historia! Antonio Pérez y el ambicioso objetivo que tiene su hijo con Cadillac

Pérez Garibay se dice orgulloso de su hijo por impulsar la historia de la escudería estadounidense, sin embargo sabe que su hijo no se conformará con eso

Pérez Garibay confía en que su hijo seguirá dejando huella | Alejandra Suárez

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, destacó el significado que tiene para México que Checo Pérez sea el primer piloto de Cadillac en la Fórmula 1. En el marco del Gran Premio de México 2026, señaló que el registro quedará ligado al nombre del piloto mexicano y al inicio de la historia de la nueva escudería estadounidense en la categoría.

“Lo mejor de esto es que todo el mundo en la historia recordará quién fue el primer piloto de Cadillac”, afirmó. Pérez Garibay consideró que ese dato tendrá un valor particular con el paso del tiempo y añadió: “Pero de Cadillac nos recordaremos siempre que fue un mexicano, que fue Sergio Pérez”.

El padre del piloto también destacó el compromiso que Checo asumió con el proyecto de Cadillac y recordó el objetivo que el mexicano estableció para los próximos años. “Firmo con el compromiso de que en los próximos 3 años podamos pelear el campeonato del mundo”, señaló al referirse a las metas planteadas por su hijo con la escudería estadounidense.

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Pérez Garibay también habló sobre la respuesta de los aficionados durante el Gran Premio de México y el respaldo que ha acompañado al regreso de Checo a la Fórmula 1. “Increíble ver más toda esta afición, todo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Es la checomanía”, comentó sobre el ambiente alrededor del piloto mexicano.

Otro de los puntos que destacó fue la continuidad de Sergio Pérez en la máxima categoría. El empresario recordó que el mexicano permanecerá durante los próximos tres años dentro del proyecto de Cadillac, algo que, según sus palabras, no estaba contemplado como una certeza antes de concretarse el acuerdo.

Sobre el desarrollo del equipo estadounidense, Pérez Garibay señaló que ha observado una evolución durante la temporada y mencionó la posición que actualmente ocupa Cadillac. “Día a día el nivel de Cadillac que está subiendo”, expresó, antes de referirse al avance que ha mostrado la escudería dentro de la parrilla.

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Finalmente, el padre de Checo respaldó la meta que el piloto mexicano se ha planteado con Cadillac y aseguró que mantiene la confianza en que el proyecto pueda alcanzar la pelea por el campeonato. “Estoy seguro que llevara a Cadillac a ser campeón del mundo”, dijo, retomando el objetivo que Sergio Pérez estableció para su nueva etapa en la Fórmula 1.