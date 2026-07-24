Resultados de Lotería de Bogotá y chances: números que cayeron y ganadores | 23 de julio de 2026

Hace varias semanas, la Lotería del Quindío suspendió su calendario de sorteos, así que solamente quedó una actividad principal los jueves.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La noche del jueves trae acción con los juegos de azar en Colombia, aunque la programación ha tenido algunos cambios recientes. Una lotería ha tenido algunos inconvenientes y no ha podido continuar sus actividades, así que toda la atención se centra en la Lotería de Bogotá, que ofrece un enorme premio mayor y varios secos. Además, los chances habituales jugaron sus diversas modalidades.

Lotería de Bogotá

Resultados. – Lotería de Bogotá.

¿Qué pasó con la Lotería del Quindío?

Hace más de dos meses, la organización decidió suspender el calendario de sorteos de la Lotería del Quindío. Informaron, por medio de un comunicado oficial, que debían tomar algunos correctivos para garantizar la calidad y la transparencia de este juego de azar. Es preciso decir que no se ha confirmado que la actividad vaya a acabarse definitivamente. No obstante, todavía no hay claridad sobre cuándo regresará.

Resultados de chances

Astro Luna: 5922 – Cáncer

5922 – Cáncer Sinuano Noche: 5270-8

5270-8 Caribeña Noche: 4704-5

4704-5 Súper Chontico Noche: 7068-8

7068-8 Cafeterito Noche: 4932-3

4932-3 Pick 4: 6510

6510 Pick 3: 315

315 Motilón Noche: 2766

2766 Fantástica Noche: 5599

5599 Culona Noche: 9580

9580 Chontico Noche: 9212-1

9212-1 Paisita Noche: 3059 – Perro

Premios de lotería: qué hacer si gana

Una persona que consigue un premio en un juego de azar debe fijarse en los límites definidos dentro del reglamento, el cual está al reverso del tiquete y en los sitios web oficiales de las empresas organizadoras. Estos definen cuánto se puede retirar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de superar ese tope, la persona deberá cumplir procedimientos adicionales, como reunir documentación e ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad de la transacción.

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