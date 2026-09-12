Santiago Bueno llega a México para integrarse al América: “Es el más grande de México”

El uruguayo arribó de madrugada a la CDMX después de que su vuelo desde Londres fuera desviado a Cancún por una tormenta

Santiago Bueno quiere triunfar en el América. | Captura Claro Sports

Santiago Bueno ya está en la Ciudad de México para comenzar su etapa como jugador del América. El defensa uruguayo arribó durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre, después de un viaje que sufrió modificaciones por las condiciones meteorológicas en la capital del país. Su incorporación se produce tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo.

El futbolista de 27 años tenía previsto aterrizar cerca de las 20:00 horas del viernes, pero el avión procedente de Londres fue desviado a Cancún debido a una tormenta eléctrica que afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después de la escala no prevista, el central retomó el trayecto y apareció en la Terminal 1 después de la medianoche.

A su llegada, Bueno habló sobre la decisión de aceptar la propuesta del conjunto de Coapa y reveló que antes de viajar pidió referencias a Brian Rodríguez y Raúl Jiménez, con quien coincidió en Wolverhampton. El defensa dejó claro el mensaje que recibió sobre el club al que se incorpora.

“Muy contento de llegar aquí, he hablado mucho con Brian (Rodríguez), con Raúl (Jiménez) del club y me han contado lo grande que es este club, que es el más grande de México, que disfrutara y que esté a la altura de lo que es el club”, señaló el uruguayo tras aterrizar en territorio mexicano.

Bueno también explicó lo que significó para él recibir el llamado del América en esta etapa de su carrera. “Este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas. Que venga un equipo tan grande como América no pasa todos los días”, agregó antes de comenzar el proceso previo a su incorporación al plantel.

El Wolverhampton confirmó que Santiago Bueno pasa al América a préstamo por la temporada y que el conjunto mexicano cuenta con una opción para convertir la operación en una transferencia permanente. El zaguero deja Inglaterra después de tres temporadas con los Wolves y 85 apariciones con el club.

Su llegada responde a uno de los movimientos que América realizó después de la salida de Sebastián Cáceres. El también defensor uruguayo terminó su ciclo en Coapa para incorporarse al Celta de Vigo, por lo que la directiva buscó alternativas para el centro de la defensa antes del cierre del mercado.

Antes de jugar en Inglaterra, Bueno pasó por el fútbol español con Peralada y Girona, equipo con el que consiguió el ascenso a LaLiga. Wolverhampton lo incorporó en 2023 y el central acumuló experiencia en el fútbol inglés antes de aceptar su llegada a la Liga MX. También ha formado parte de la selección de Uruguay y estuvo en la convocatoria para la Copa del Mundo de 2026.

El siguiente paso será completar los procedimientos correspondientes antes de quedar a disposición de Guillermo Almada. Bueno se incorpora a una defensa en la que América también sumó a Santiago Ramos Mingo, mientras Israel Reyes y Ramón Juárez forman parte de las opciones del cuerpo técnico para esa zona del campo.

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