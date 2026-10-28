Rating Colombia del 27 de octubre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo no tiene rival

El rating en Colombia tiene un líder indiscutible: Yo Me Llamo. El concurso de Caracol Televisión sigue cautivando a los televidentes y dominando la audiencia nacional.

Yo Me Llamo, concurso de televisión | Caracol TV.

El rating de la televisión colombiana sigue teniendo un claro protagonista: Yo Me Llamo, el concurso musical de Caracol Televisión que se consolida como el programa más visto del país. Con las presentaciones de los imitadores, las valoraciones del jurado y la expectativa por conocer quién continuará en competencia, el formato mantiene el interés de los televidentes y se posiciona en lo más alto de las mediciones de audiencia, reafirmando el liderazgo de Caracol en la pantalla nacional.

Rating Colombia del 27 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 16,79% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,98% María la Caprichosa – Caracol TV | 10,49% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 10,37% Masterchef Celebrity – RCN | 8,47% Ciudad Lejana – Caracol TV | 7,06% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 6,22% Alas Rotas – Caracol TV | 6,11% Destinos Cruzados – Caracol TV | 5,90% La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,59%

Programación de fútbol para este miércoles, 28 de octubre de 2026

6:00 p.m. | Once Caldas vs Alianza – Liga BetPlay Dimayor

8:05 p.m. | Inter Bogotá vs Medellín – Liga BetPlay Dimayor

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a la puntuación del consumo de productos televisivos, las cuales realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que se analizan en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes en el país.

La dinámica para definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar de programa. Esto le brinda más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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