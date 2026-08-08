Así le ha ido a México en fútbol varonil en Juegos Olímpicos

Conoce las últimas participaciones de México en fútbol varonil en Juegos Olímpicos, desde el oro de Londres 2012 hasta el bronce de Tokio 2020

Vuelven luego de ausentarse en Paris 2024 | Imago 7

La selección mexicana de fútbol varonil volverá a unos Juegos Olímpicos tras cuatro años de ausencia, marcando su regreso a una de las competencias más importantes del deporte internacional.

El combinado nacional ha vivido momentos de gloria y decepción. Destacan el histórico oro en Londres 2012 y la medalla de bronce en Tokio 2020, pero también episodios negativos como la ausencia en Paris 2024, que significó un duro golpe para el fútbol mexicano.

Para la justa olímpica celebrada en la capital francesa, México no logró conseguir su clasificación. El fracaso en el proceso eliminatorio dejó fuera al equipo de una cita que históricamente había sido importante para el desarrollo de sus futbolistas. Lee la nota completa AQUÍ.

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