Posibles alineaciones de Mixco vs Cobán Imperial, por un lugar en semifinales

Así formarían ‘chicharroneros’ y ‘príncipes azules’.

Posibles formaciones de Mixco y Cobán (Mixco Facebook)

Este sábado 2 de mayo en el estadio Santo Domingo de Guzmán, Deportivo Mixco será local recibiendo al duro equipo de Cobán Imperial, en juego válido por los cuartos de final -vuelta- del Torneo Clausura 2026. Cabe recordar que en el duelo de ida, los ‘príncipes azules’ lograron una importante victoria por 2 a 0 que los posiciona mejor de cara a la revancha.

Formaciones Mixco vs Cobán Imperial

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Allen Yanes; Óscar González, Esnaydi Zúñiga, Christian Ojeda; Esteban García, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Byron Leal, Javier Estrada, Ángel Cabrera, Steven Paredes; Janderson Pereira y Uri Amaral. DT: Martín García.

¿Cómo son los partidos de ida y vuelta del Torneo Clausura de Guatemala?

Los encuentros de ida se disputaron entre miércoles y jueves. El 29 de abril, Cobán Imperial superó a Mixco, mientras que Antigua GFC hizo lo propio frente a Comunicaciones. Ambos partidos abriieron la ronda eliminatoria.

El jueves 30 de abril continuó la actividad con otros dos compromisos. Marquense igualó contra Xelajú MC, y Guastatoya no pudo frente a Municipal en condición de local cayendo por la mínima.

Los partidos de vuelta están programados para el fin de semana. El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas, y Comunicaciones hará lo propio frente a Antigua GFC a las 18:00.

La jornada se cerrará el domingo 3 de mayo con dos encuentros clave. Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas, mientras que Xelajú MC será local ante Marquense a las 19:00, en partidos que definirán a los semifinalistas.

¿Cómo se definirán las series en caso de empate?

El formato de competencia establece que cada serie se definirá por el marcador global. En caso de igualdad en goles, avanzará el equipo mejor ubicado en la fase regular, sin necesidad de tiempos extra ni penales.

Con este panorama, los cuartos de final del Clausura 2026 prometen una fase intensa, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el título del fútbol guatemalteco.

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