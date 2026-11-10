Guatemala vs Canadá: las dos bajas que cambian los planes de Marsch para El Trébol

Qué cambió en el plantel de Jesse Marsch para los cuartos de la Concacaf Nations League.

Canadá ya se entrena en México para sus duelos ante Guatemala | @CANMNT_Official

A días de la ida en El Trébol, Guatemala ya sabe que Canadá llegará con dos bajas. Canada Soccer confirmó que Jonathan Osorio y Jacob Shaffelburg se lesionaron con sus respectivos clubes y quedaron fuera de la fecha FIFA de noviembre. Jesse Marsch sumó a tres futbolistas para afrontar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La baja de Osorio le quita experiencia al mediocampo canadiense: el jugador de Toronto FC acumula 92 partidos con su selección. Shaffelburg, extremo de Los Angeles FC, tiene un antecedente directo con la Bicolor: fue expulsado antes del descanso en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando Guatemala eliminó a Canadá por 6-5 en penales.

¿A quiénes convocó Canadá para enfrentar a Guatemala?

Los llamados fueron Zorhan Bassong, del Sporting Kansas City; Charles-Andreas Brym, del NAC Breda de Países Bajos; y Theo Corbeanu, del Toronto FC. Con las tres incorporaciones y las dos bajas, la nómina pasó de 23 a 24 futbolistas. En la lista se mantienen Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan.

Bassong puede jugar como lateral izquierdo o volante central, mientras que Corbeanu le da a Marsch una opción por derecha. Brym llega con el mejor registro goleador de los tres: nueve tantos en 12 partidos en la segunda división neerlandesa con el NAC Breda.

Los cambios se dieron mientras Canadá se prepara en Quintana Roo, México, desde donde tiene previsto viajar a Guatemala el jueves 12 de noviembre. La Bicolor, por su parte, retomó los entrenamientos el lunes en el Centro de Alto Rendimiento bajo el mando de Luis Fernando Tena. Marsch ya había anticipado el reto de la ida: “Sabemos lo difícil que será ir a Ciudad de Guatemala y conseguir un resultado“.

Reunited. Refocused 🤝 #CANMNT https://t.co/mnTcg4CPcT — CANMNT (@CANMNT_Official) November 10, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Guatemala contra Canadá?

La ida se disputará el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. La vuelta será el lunes 16 de noviembre a las 19:00 horas en el BMO Field de Toronto. Ambos horarios corresponden a Guatemala.

Para la Azul y Blanco serán sus primeros cuartos de final en la historia de la Nations League. Si supera a Canadá, avanzará a la fase final que se jugará en marzo de 2027 en Los Ángeles y obtendrá el boleto directo a la Copa Oro 2027. Si pierde la serie, tendrá que buscar la clasificación en la ronda preliminar.

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