Rating Colombia del 9 de noviembre de 2026, según CNC: así le fue al estreno de ‘¿En qué lío me metí?’

La nueva producción colombiana ocupó el segundo puesto del escalafón, después de ‘Yo Me llamo’ que parece inamovible.

Novela En Que Lío Me Meté/ Canal Caracol.

Los estrenos de producciones en el país, es un tema que siempre genera conmoción en la población colombiana. En esta oportunidad se trata de la telenovela “¿En qué lío me metí?” del Canal Caracol. Pues bien, así le fue a la dramaturgia. En Claro Sports puede consultar todos los detalles del rating nacional de este lunes 9 de noviembre del 2026.

Rating en Colombia del 9 de noviembre de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 17.36%

2. ¿En qué lío me metí? | Canal Caracol | 13.31%

3. Noticias Caracol PRM | 11.65%

4. Noticias Caracol MD | 9.93%

5. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8.26%

6. Ciudad lejana | Canal Caracol | 6.92%

7. Ana de nadie | Canal RCN | 6.14%

8. Alas rotas | Canal Caracol | 6.10%

9. Destinos cruzados | Canal Caracol | 6.00%

10. La rosa de Guadalupe, parte 2 | Canal RCN | 5.84%

Programación de fútbol para este martes, 10 de noviembre de 2026

Copa BetPlay | Internacional de Bogotá vs. América de Cali | 06:30 p.m.

Copa BetPlay | Once Caldas vs. Atlético Nacional | 08:30 p.m.

Rating en Colombia: así se hace la medición

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la fuente más precisa en la medición del consumo televisivo, razón por la cual Claro Sports utiliza su ranking para publicar el rating todos los días. Esta compañía analiza cientos de miles de dispositivos en tiempo real mediante una dinámica que calcula el porcentaje de puntuación basado en el cambio de programa. Este método otorga un mayor valor al nuevo espacio sintonizado en comparación con el que se estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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