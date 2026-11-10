Herediano se renueva tras la decepción: los dos fichajes de selección que ya tiene encaminados

Dos nombres aparecen en el radar del Team para el próximo torneo.

Herediano busca volver a luchar por el título | @csherediano

Herediano ya mira al fútbol nicaragüense para reforzarse de cara al Clausura 2027. El periodista Kevin Jiménez adelantó en el programa Seguimos que el cubano Daniel Díaz se incorporaría al plantel y que el nicaragüense Byron Bonilla está cerca de fichar con el Team. La llegada de Díaz sería el movimiento más avanzado; la de Bonilla todavía está por concretarse.

Los nombres empiezan a sonar antes de que termine un Apertura en el que el campeón nacional se quedó sin opciones de defender el título. La derrota ante Saprissa dejó a los florenses fuera de semifinales y, tras el empate 1-1 ante Inter San Carlos, el equipo marcha octavo con 15 puntos a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Daniel Díaz ya es ficha de Herediano y Byron Bonilla está cerca

El caso de Daniel Díaz tiene un antecedente en el club. En junio, Jafet Soto explicó que el extremo cubano ya pertenecía a Herediano y que saldría a préstamo al Managua FC, luego de sus pasos por Inter San Carlos y Quepos Cambute. “Desde hace un año es ficha nuestra”, dijo entonces. Su rendimiento en Nicaragua le abrió de nuevo la puerta a la selección de Cuba.

Byron Bonilla también conoce el campeonato tico. El atacante del Real Estelí pasó por Municipal Grecia, Saprissa y Cartaginés, y en agosto fue titular frente al propio Herediano en la Copa Centroamericana de Concacaf. Los rojiamarillos ganaron 2-0 aquel partido de la fase de grupos en Nicaragua.

Jiménez aseguró que Bonilla “está a punto de fichar con el Herediano” y señaló un detalle que puede pesar en el armado de la planilla: el nicaragüense está realizando los trámites para obtener la nacionalidad costarricense. Si completa el proceso y se concreta su llegada, podría ser inscrito como jugador nacional, sin ocupar un cupo de extranjero.

El extremo cubano, Daniel Díaz, es nuevo jugador de Herediano, Bayron Bonilla interesa y esperan cerrarlo pronto, llegaría como nacional ❤️💛 https://t.co/cgh3vBZ9pX — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 9, 2026

¿Quién dirigirá a Herediano en el Clausura 2027?

El futuro del banquillo también está por resolverse. Jiménez señaló al propio Jafet Soto como el candidato con más opciones de continuar, aunque el club todavía no ha tomado una decisión. Lo que sí confirmó Soto tras el empate del domingo es que la lista de cinco o seis candidatos ya está cerrada y que el paraguayo José Saturnino Cardozo, exentrenador de Liberia, figura entre las opciones. “Le digo a los agentes que ya no nos manden nada, de esta lista de 5-6 saldrá el nuevo técnico”, afirmó.

Cardozo tiene a su favor un antecedente reciente en el fútbol tico: llevó a Municipal Liberia a dos semifinales consecutivas. El paraguayo anunció su salida en julio, después de que los pamperos perdieran la licencia para competir en Primera División. En septiembre dejó abierta la puerta a otro proyecto en el país: “Actualmente estoy en México, pero me encantaría volver al fútbol de Costa Rica; fui feliz allá”.

La decisión sobre el banquillo se tomará en la junta directiva de Fuerza Herediana. Soto explicó que el Team retomó el modelo en el que la dirigencia evalúa en conjunto a los candidatos y participa en el armado de la planilla. El cambio llega después de que el presidente reconociera, tras la eliminación ante Saprissa, que había dividido su atención entre el equipo y las obras del estadio Eladio Rosabal Cordero: “Esta vez no planifiqué bien”.

Te puede interesar –