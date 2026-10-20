Paola Espinosa: “Exijo a Rommel Pacheco transparencia y cuentas claras, los recursos son para los atletas”

La ahora diputada federal aseguró en comunicado que el titular de la Conade ha replicado las prácticas que se tenían en la administración de Ana Guevera

Paola Espinosa responde a Rommel Pacheco | Reuters/Imago 7

Paola Espinosa, medallista olímpica y diputada federal, cuestionó la administración de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por el manejo del presupuesto, la distribución de becas y las diferencias sobre el financiamiento de la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El pronunciamiento se produjo en medio de los desacuerdos entre la Conade y el Comité Olímpico Mexicano (COM) sobre los recursos destinados a compromisos internacionales. El comunicado fue acompañado por la frase “¡Cambian los nombres, pero las malas prácticas continúan en la CONADE! Exijo a Rommel Pacheco transparencia y cuentas claras ¡Los recursos son para los atletas, no para la promoción personal!” escribió.

Además, en el documento se advierte que la administración de Pacheco “reproduce prácticas que caracterizaron la gestión de Ana Gabriela Guevara”, en cuanto a los gastos destinados a competencias locales e internacionales.

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Paola Espinosa cuestiona el aumento del presupuesto de la Olimpiada Nacional

Uno de los señalamientos de la diputada está relacionado con el dinero destinado a la organización de competencias. Espinosa considera que el cambio de titular en la Conade no ha modificado determinados esquemas administrativos y solicitó revisar la permanencia de funcionarios y proveedores relacionados con la gestión anterior.

El comunicado señala que “persisten funcionarios, operadores y esquemas de organización de competencias vinculados con la administración anterior”, por lo que plantea la necesidad de revisar el ejercicio de los recursos públicos.

Como ejemplo, la legisladora expuso las cifras correspondientes a la Olimpiada Nacional. Según la información presentada en su posicionamiento, “el presupuesto pasó de aproximadamente 150 millones de pesos durante la administración de Guevara a 350 millones en la gestión de Pacheco”.

La diferencia representa un incremento de 200 millones de pesos, ante el cual Espinosa solicitó conocer los conceptos de gasto, los mecanismos de contratación y la participación de las empresas que prestan servicios a la institución.

Dakar 2026: Paola Espinosa señala diferencias entre las versiones de Conade y el COM

La situación presupuestal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ocupa otro apartado del pronunciamiento. Espinosa cuestionó las respuestas de la Conade después de que el Comité Olímpico Mexicano expusiera problemas para financiar la participación de la delegación.

De acuerdo con la información citada en el comunicado, Luis Rivera, subdirector de Calidad para el Deporte, informó al COM el 2 de octubre que la Secretaría de Hacienda no había autorizado los recursos debido a que la solicitud no se presentó dentro del plazo correspondiente. Posteriormente, Rommel Pacheco utilizó sus cuentas personales para asegurar que existía disponibilidad presupuestal, situación que motivó los cuestionamientos de la legisladora.

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El documento señala que “un asunto relacionado con recursos públicos y compromisos internacionales debe atenderse mediante los canales institucionales”, con información y documentación que permitan conocer el estado del financiamiento.

Espinosa también se refirió a la propuesta de utilizar 20 millones de pesos que presuntamente habrían quedado disponibles de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Consideró que una modificación en el destino de esos recursos debe cumplir con los procedimientos establecidos por la legislación.

Otro punto fue la carta difundida el 19 de octubre, en la que se planteó entregar directamente a los deportistas, mediante sus becas y durante 12 meses, más de 11 millones de pesos relacionados con Dakar 2026.

La diputada cuestionó la viabilidad de ese mecanismo porque parte del presupuesto corresponde a obligaciones de pago ante el Comité Olímpico Internacional. Por ello, pidió explicar cómo se cubrirían esos compromisos y bajo qué disposiciones podrían utilizarse las becas para canalizar los fondos.

Espinosa cuestiona los criterios para distribuir las becas deportivas

El comunicado también aborda los apoyos económicos que reciben los atletas mexicanos y la necesidad de revisar los mecanismos utilizados para determinar a sus beneficiarios. Espinosa recordó las controversias registradas durante la administración de Ana Gabriela Guevara, cuando algunos deportistas quedaron fuera de los programas de financiamiento mediante decisiones que, según sus señalamientos, no respondían a criterios uniformes.

La legisladora cuestionó que existan jóvenes sin acceso a becas, mientras figuras como Alejandra Zavala, Mariana Arceo y Paola Longoria continúan recibiendo apoyos cuya asignación, a su consideración, debe evaluarse conforme a los resultados deportivos. En el posicionamiento se sostiene que “aumentar las becas no es suficiente si los atletas carecen de entrenadores, preparación especializada y condiciones adecuadas para competir”.

La legisladora también señaló posibles irregularidades en el uso de los recursos destinados a la comunicación institucional. Según el documento, la estructura de Comunicación Social de la Conade estaría siendo utilizada para generar contenidos que favorecen la imagen de Rommel Pacheco en sus redes personales. En ese sentido, el comunicado sostiene que “los recursos públicos destinados al deporte no deben convertirse en instrumentos de promoción personal”.

La diputada también solicitó aclaraciones sobre los cambios en el área administrativa de la Conade, particularmente por la salida de su titular y el nombramiento de un fisioterapeuta para asumir esa responsabilidad. Consideró necesario conocer los criterios profesionales utilizados para realizar la designación.

Finalmente, Espinosa reiteró su llamado a revisar el ejercicio presupuestal y la distribución de los apoyos, al considerar que las decisiones de la institución deben responder a las necesidades de quienes representan a México en competencias deportivas.

“El deporte mexicano necesita recursos bien administrados, preparación y resultados. Los atletas deben ser la prioridad de la Conade, por encima de los eventos, la publicidad y los intereses personales de sus funcionarios”, señala el cierre del posicionamiento.