Alajuelense vs Motagua, en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: horario y dónde ver el partido de vuelta

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Alajuelense vs Motagua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Motagua definen este jueves 29 de octubre al segundo finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, en una eliminatoria que permanece abierta después del empate sin goles en Tegucigalpa. La semifinal de vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 20:00 horas de Costa Rica y Honduras, con transmisión por ESPN y Disney+ en Centroamérica. Los manudos buscarán aprovechar el respaldo de su afición, mientras el Ciclón Azul intentará dar el golpe en territorio costarricense.

Alajuelense llega después de vencer 1-0 a Pérez Zeledón en el estadio Alejandro Morera Soto, por la jornada 13 del Torneo Apertura de Costa Rica. Ese resultado le permitió sumar 22 puntos y mantenerse en la pelea por ingresar a los puestos de clasificación. El equipo de Óscar Ramírez ahora vuelve a concentrarse en la Copa Centroamericana, donde busca su cuarta final consecutiva: después de eliminar a Marathón por un global de 5-3 en cuartos y empatar 0-0 en la ida ante Motagua, necesita aprovechar la localía para continuar su camino hacia el tetracampeonato.

Por su parte, Motagua también afronta la revancha después de una victoria en el campeonato local: derrotó 2-0 a Juticalpa, en el estadio Nacional Chelato Uclés. El triunfo le permitió al equipo de Javier López preparar su visita a Costa Rica con confianza, después de no haber conseguido romper el empate en el primer enfrentamiento con los manudos. En el torneo regional, el Ciclón Azul superó a Alianza por un acumulado de 3-0 en los cuartos de final y ahora buscará completar su clasificación en Alajuela, donde una victoria o un empate con goles durante los 90 minutos le dará el boleto a la final.

Alajuelense vs Motagua, en vivo: ¿Cuándo y a qué hora es la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2026?

Alajuelense recibirá a Motagua este jueves 29 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Costa Rica y Honduras, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y definirá al segundo finalista del torneo.

¿Dónde ver en vivo el Alajuelense vs Motagua, la semifinal de la Copa Centroamericana 2026? Canales de TV y online

El partido entre Alajuelense y Motagua se podrá ver en Centroamérica por ESPN y mediante la plataforma Disney+, con una suscripción que incluya la transmisión deportiva del encuentro.

Copa Centroamericana 2026: ¿Cómo llegan Alajuelense y Motagua a la semifinal de Concacaf?

Alajuelense y Motagua llegan con la serie abierta después del 0-0 en Tegucigalpa, un resultado que dejó toda la definición para el encuentro en Costa Rica. La Liga busca alcanzar su cuarta final consecutiva y mantener vivo el objetivo de conquistar el tetracampeonato, mientras el Ciclón Azul intentará aprovechar el valor del gol de visitante para complicar al vigente campeón y avanzar en el Morera Soto.

En las rondas anteriores, Alajuelense terminó primero del Grupo A con nueve puntos y eliminó a Marathón por un marcador global de 5-3 en los cuartos de final. Por su parte, Motagua avanzó como segundo del Grupo D con ocho unidades y superó a Alianza por un acumulado de 3-0. Ambos aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 al alcanzar las semifinales, por lo que ahora disputan la oportunidad de pelear por el título centroamericano.

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Alajuelense vs Motagua: ¿Qué necesitan para el pase a la Final de la Copa de Centroamericana 2026?

Alajuelense necesita ganar por cualquier marcador para clasificar en los 90 minutos, mientras Motagua avanzará si gana o empata con goles, como 1-1 o 2-2, gracias al criterio de anotaciones como visitante. Si el encuentro termina nuevamente 0-0, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos y, si persiste la igualdad, el finalista se decidirá en una tanda de penales. Durante la prórroga no se aplicará el criterio de gol de visitante, por lo que un empate con anotaciones en ese período tampoco clasificará directamente al equipo hondureño.

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