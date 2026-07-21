De Lamine Yamal a Gilberto Mora: las jóvenes figuras del Mundial 2026 que podrían brillar en Los Angeles 2028

Europa y Sudamérica cuentan con jóvenes promesas que podrían destacar en el escenario olímpico

Por: Juan Pablo Roiz.

La Copa del Mundo de 2026 no solo dejó partidos de buen nivel y grandes historias. También presentó a una generación de futbolistas que apuntan a dominar el escenario internacional durante los próximos Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 y la década siguiente en este deporte.

Muchos de ellos todavía no cumplen los 23 años, por lo que serán elegibles para disputar el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, una competencia reservada para selecciones sub 23 con la posibilidad de incluir únicamente tres refuerzos mayores. Aunque todavía falta camino por recorrer, el Mundial 2026 dejó claro quiénes podrían ser las principales figuras de la próxima justa olímpica.

Europa lidera el cambio generacional

Si hay un continente que ilusiona rumbo a Los Angeles 2028 es Europa. España presume una de las generaciones más talentosas del fútbol mundial con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, dos futbolistas que fueron protagonistas durante la Copa del Mundo y que llegarán con la edad ideal para disputar los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, su presencia no está garantizada. La Roja defenderá el título de la Eurocopa en el verano de 2028 y la cercanía entre ambos torneos podría llevar a la Real Federación Española de Fútbol a administrar las cargas de sus principales figuras. Además, el torneo olímpico no forma parte del calendario obligatorio de la FIFA, por lo que también dependerá de la autorización de sus clubes.

Francia también cuenta con una de las grandes joyas del fútbol europeo en Warren Zaïre-Emery, mientras que Países Bajos presentó a Jorrel Hato y Givairo Read, quien no disputó el Mundial, como dos defensores con enorme proyección.

Turquía confirmó el talento de Arda Güler y Kenan Yıldız, quienes ya demostraron personalidad en el escenario más importante del fútbol. A ellos se suma el croata Luka Vušković, quien con apenas 19 años aprovechó el Mundial para comenzar a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Sudamérica prepara a sus próximas estrellas

Brasil ya cuenta con Endrick como uno de los referentes de su nueva generación tras su participación en el Mundial 2026. Aunque Estevão no formó parte de la convocatoria para la Copa del Mundo, el atacante sigue siendo considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño y todo apunta a que será uno de los líderes del equipo rumbo al ciclo olímpico.

Ecuador continúa depositando su confianza en Kendry Páez, uno de los mediocampistas jóvenes con mayor proyección del continente. Sin duda los combinados del Cono Sur podrían competir de gran manera ante los del Viejo Continente al contar con varias joyas menores de 23 años.

Por otra parte, África también tiene nombres para seguir de cerca. La histórica actuación de Marruecos volvió a confirmar el crecimiento del fútbol africano. Entre sus jóvenes figuras destacó Ayyoub Bouaddi del Lille, quien aprovechó el escaparate mundialista para consolidarse como una de las grandes revelaciones del certamen y como uno de los futbolistas con mayor proyección de su generación.

México ilusiona con una nueva generación

El Tricolor también encontró motivos para pensar en el futuro. Gilberto Mora, con apenas 17 años, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en disputar el Mundial y dejó muestras del talento que lo coloca como una de las principales joyas del fútbol mexicano.

Junto a él apareció Obed Vargas del Atlético de Madrid, otro futbolista con edad para competir en Los Angeles 2028 y que podría convertirse en un elemento importante para el siguiente proceso olímpico. La selección mexicana buscaría su segunda presea dorada en este deporte, después del éxito obtenido en Londres 2012.

Del Mundial Norteamérica 2026 a LA28, el siguiente gran escenario

A diferencia de muchos futbolistas consolidados, esta generación todavía tiene una oportunidad única por delante. Después de debutar en una Copa del Mundo, varios de ellos podrían reencontrarse en Los Angeles 2028 para disputar una medalla olímpica antes de entrar por completo a la madurez de sus carreras.

El Mundial 2026 fue su carta de presentación ante el planeta y ahora los Juegos Olímpicos podrían convertirse el torneo donde terminen de consolidarse como las grandes estrellas del fútbol internacional.

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