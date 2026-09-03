Apuestas en el fútbol: esto dice el reglamento de sanciones de la FMF

Recientemente el organismo suspendió a siete jugadores de la Liga Premier y Liga Expansión con 57 años en total sin poder jugar en México

Las consecuencias para los jugadores por apuestas pueden ser graves | Imago7

Las apuestas deportivas representan una de las conductas que están bajo vigilancia dentro del fútbol mexicano debido al riesgo que pueden representar para la integridad de las competencias. Por ello, la Federación Mexicana de Fútbol cuenta con un reglamento de sanciones para sus afiliados, en el cual prohíbe hacer este tipo de actividades.

El tema volvió a generar atención después de que Dieter Villalpando, futbolista de Tepatitlán, fuera señalado por contactar al creador de contenido Cristian Rey con la intención de formar parte de un grupo dedicado a compartir información sobre apuestas deportivas.

Sin embargo, para determinar si una conducta constituye una infracción es necesario analizar las circunstancias y las pruebas correspondientes. Por lo que podría haber una investigación al jugador de 35 años de edad que milita en la Liga de Expansión MX.

¿Qué dice el Reglamento de Sanciones de la FMF sobre las apuestas?

El Apéndice IV del Reglamento de Sanciones de la FMF establece en su artículo 3 que los afiliados directos o indirectos no deberán apostar con la finalidad de influir de manera indebida en el resultado, desarrollo, conducta o cualquier otro aspecto de un partido de fútbol o de una competición.

La prohibición también alcanza la participación de otros futbolistas. La normativa establece que está prohibido contactar o incitar a otros jugadores para que incurran en estas conductas, por lo que no solamente se contempla la acción directa de intentar alterar un encuentro mediante apuestas.

Estas reglas forman parte de las disposiciones destinadas a proteger la integridad de este deporte y se complementan con el Código de Ética de la FIFA y el Código de Ética de la FMF. El objetivo es evitar que intereses económicos relacionados con las apuestas puedan influir en las decisiones de quienes participan en las competencias.

El Código de Ética de la FIFA también contempla disposiciones relacionadas con el cohecho y la corrupción. El artículo 27 prohíbe aceptar, ofrecer, prometer, recibir, pedir o solicitar beneficios personales o económicos indebidos para conseguir un beneficio deshonesto.

Además, esa disposición establece que las personas sujetas al código deben abstenerse de actividades o comportamientos que puedan generar la impresión o despertar sospechas de una contravención. En caso de incumplimiento del artículo, la normativa contempla una multa mínima de 100 mil francos suizos (más de dos millones de pesos mexicanos) y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo mínimo de cinco años.

El reglamento internacional también establece que las sanciones pueden incrementarse dependiendo de las circunstancias del caso, la posición que ocupe la persona dentro del fútbol y la relevancia o cantidad de la ventaja obtenida.

Jugadores del Real Apodaca FC, últimos sancionados en México por el tema de apuestas

En México ya existe un antecedente que muestra el alcance de las sanciones relacionadas con este tipo de conductas. La Comisión Disciplinaria de la FMF impuso suspensiones que sumaron 57 años entre siete futbolistas involucrados en un caso relacionado con apuestas y manipulación de partidos.

Los jugadores pertenecían a Real Apodaca FC, de la Liga Premier, y Correcaminos de la UAT, de la Liga de Expansión. Las sanciones fueron de 16 años para dos jugadores, siete años para tres y dos años para otros dos, de acuerdo con la resolución comunicada por la FMF.

El antecedente tomó relevancia nuevamente por el caso de Villalpando, aunque la existencia de conversaciones relacionadas con un grupo de apuestas no significaría por sí misma que haya existido manipulación de un partido ni que el futbolista haya recibido algún beneficio económico. Cualquier procedimiento tendría que determinar qué ocurrió y si la conducta encuadra en las disposiciones disciplinarias.

De esta manera, el Reglamento de Sanciones de la FMF establece un límite para los deportistas y demás afiliados respecto a las apuestas: no pueden utilizar este tipo de actividades para influir de manera indebida en un partido, una competición o involucrar a otros jugadores en conductas prohibidas. El antecedente de los 57 años de suspensión demuestra las consecuencias que pueden alcanzar las infracciones cuando existen elementos que acreditan una afectación a la integridad del fútbol.

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