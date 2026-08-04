Jovanni Tovar somete a la élite y se corona campeón mundial de lucha libre

El colombiano de 17 años se coronó campeón mundial de lucha libre en la cita orbital desarrollada en Bakú, Azerbaiyán.

Jovanni Tovar campeón mundial | Comité Olímpico Colombiano

Jovanni Tovar hizo historia para Colombia en la lucha libre. El colombiano de 17 años se coronó campeón mundial de la lucha libre sub 17 de la categoría -55 kilógramos. El certamen se desarrollo en Bakú, Azerbaiyán. El ‘cafetero’ se quedó con el título mundial después de haber tenido una actuación invicta en el campeonato.

La gran final enfrentó al nacido en Colombia ante el uzbeco Jakhongir Tulkunov por un marcador de 11 a 0, decidiendo todo por una superioridad técnica. Tovar controló de principio a fin el combate y culminó su participación en el mundial sin conceder puntos en las semifinales ni en la definición por la presea dorada.

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Jovanni Tovar se coronó en los -55 kgs Libres del Mundial Sub-17 de Lucha en Azerbaiyán.



Luis Palomino había ganado oro en el Mundial Sub-17 en 1983. pic.twitter.com/rdzhcyuZ0u — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 4, 2026

Este resultado se convierte en el mejor resultado internacional de Jovanni Tovar. El año pasado había terminado en el top 5 del mundial sub 17. Sin embargo, en el Campeonato Panamericano de la categoría se había colgado la medalla de plata en dos años consecutivamente, 2025 y 2026. Así mismo, este título aporta 25 puntos a la clasificación por equipos de la lucha libre masculina, registro con el que Colombia apareció entre las delegaciones puntuadas del campeonato mundial.

El camino de Jovanni Tovar para el título mundial

El colombiano de 17 años inicio su participación en el campeonato mundial de lucha libre enfrentándose al turco Yusuf Eren Kocak en la ronda de clasificación. Después de superarlo con un contundente 6-0, llegaron los octavos de final ante el nacido en Mongalia, Khusel Erdene Purevbaatar.

Por un marcador de 8 a 0, Jovanni Tovar dijo presente en los mejores ocho luchadores del mundo. Acto seguido, los cuartos de final le representaron una de las pruebas más difíciles de este torneo. El indio Prathmesh Suryakant Patil fue su rival y todo se definió con un 2-1 a favor del ‘tricolor’.

En el último combate previo a la gran final. El ‘cafetero’ se vio las caras con el estadounidense Chase Marl Karenbauer. Un duelo que le devolvió todo el favoritismo al colombiano tras imponerse por 10 a 0. Ya con cinco victorias consecutivas en su espalda, el enfrentamiento por el título mundial fue ante el uzbeco Jakhongir Tulkunov donde también dominó con un amplio 11-0.

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