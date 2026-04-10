Sebastián Cáceres lanza advertencia a Cruz Azul: “No den por muerto al América”

El defensa uruguayo aseguró que la ausencia de Henry Martín en el equipo es debido a una lesión y no por diferencias en el club

Sebastián Cáceres tomó la palabra previo al Clásico Joven entre América y Cruz Azul por la jornada 14 del Clausura 2026, en un momento donde su equipo busca recuperar posiciones en la tabla. El defensor uruguayo se refirió a la situación actual del club y al reto que representa enfrentar a un rival que compite en la parte alta del torneo, añadiendo que no se debe dar por muerto al cuadro de Coapa.

El jugador reconoció que el equipo necesita sumar puntos para cambiar su posición en la competencia y mantenerse en puestos de Liguilla, en un calendario que también incluye compromisos en la Concachampions. “Es una seguidilla de partidos muy importante. Necesitamos seguir sumando puntos porque no estamos en una posición ventajosa para nada”, expresó.

Cáceres dejó claro que el grupo no contempla otro resultado negativo en un partido de este tipo, luego de las derrotas sufridas ante Pumas y Chivas en este certamen. “No lo hemos planteado porque no está en nuestros planes perder otro Clásico”, señaló, al tiempo que destacó la relevancia de estos encuentros en el aspecto anímico del plantel.

El defensor también hizo referencia al regreso del equipo a su estadio, lo que consideró un factor a favor para el grupo. “Es muy importante para todos volver a jugar en casa, sentirnos en casa… que sea el primer partido un Clásico motiva mucho”, comentó sobre el ambiente que esperan aprovechar ante Cruz Azul.

Cáceres pide no inventar cosas sobre la situación de Henry Martín | Imago7

En medio de las críticas por el rendimiento reciente, Sebastián pidió no descartar al equipo en el Clásico Joven y en la pelea por el torneo. “Creo que es difícil dar al América por muerto. Lo han hecho en ocasiones y se han llevado una sorpresa”, afirmó, al señalar que el equipo mantiene la capacidad de responder en momentos complicados.

El zaguero también respondió a versiones sobre la situación de Henry Martín, al descartar problemas internos. “Dejen de inventar cosas porque eso que sacan de Henry no tiene nada que ver… es un tema médico”, explicó, al asegurar que la ausencia del delantero se debe a su estado físico.

Por otra parte, insistió en que el equipo debe demostrar en la cancha su nivel ante los comentarios externos. “Cuando el equipo no está tan bien se puede subestimar la capacidad, eso debe demostrarse en la cancha”, dijo, en referencia a la presión que rodea al club en este momento del torneo.

América, la vitrina que puso a Sebastián Cáceres en la mira de la selección de Uruguay

El defensa también habló sobre su presente con la selección de Uruguay y el papel que ha tenido el club para ser tomado en cuenta por Marcelo Bielsa. “Sin duda es por América. En otro equipo no creo que me hubiesen visto con los ojos que me ven en este”, declaró, al destacar la exposición que le han dado Las Águilas.

Finalmente, Cáceres señaló que la exigencia en el América ha sido un factor clave para mantenerse en el radar internacional. “Saben que estoy acostumbrado a jugar con presión… de haber estado en otro equipo se me hubiera hecho mucho más difícil vivir el momento que vivo en la selección de Uruguay”, concluyó.

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