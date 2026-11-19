La convocatoria reunió 101 equipos, 500 estudiantes y docentes de 11 departamentos, quienes desarrollaron soluciones a problemáticas reales de su entorno.

Desafío de escuelas conectadas | Foto: Claro Colombia

Claro Colombia, junto con StartIn, American Tower, CrediSmart, Junior Achievement Colombia, Uniandinos y Compensar, anunció los tres proyectos ganadores del Desafío Escuelas Conectadas Modo IA 2026, una iniciativa que invitó a estudiantes y docentes de instituciones educativas públicas a utilizar la tecnología, conectividad e inteligencia artificial para crear soluciones frente a desafíos concretos de sus territorios.

En su cuarta edición, el desafío reunió a 101 equipos y más de 500 estudiantes y docentes, quienes presentaron propuestas en las categorías académica, social y de sostenibilidad ambiental. De ellos, 57 equipos avanzaron a la gran final, realizada entre el 26 y el 30 de octubre, con la participación de instituciones educativas de 24 municipios de 11 departamentos del país. Cada equipo finalista estuvo conformado por cuatro estudiantes y un docente, y las propuestas se distribuyeron en 24 proyectos de sostenibilidad ambiental, 17 académicos y 16 sociales.

Los proyectos finalistas abordaron retos relacionados con el aprendizaje, la inclusión, la convivencia escolar, la protección del ambiente, el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de soluciones para contextos rurales y urbanos. La final reunió iniciativas provenientes de municipios de Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Magdalena, Meta, Quindío y Santander, reflejando cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden convertirse en herramientas para que estudiantes y docentes propongan respuestas a necesidades que viven directamente en sus comunidades.

Durante el proceso, los equipos pudieron acceder a formación en capacidades digitales, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y uso ético de la inteligencia artificial. Además, contaron con acompañamiento metodológico y mentorías para convertir sus ideas en propuestas estructuradas, conectadas con las necesidades de sus comunidades y con posibilidades de continuidad.

“La conectividad adquiere verdadero sentido cuando permite que los y las estudiantes comprendan mejor su entorno y creen soluciones para transformarlo. Estos proyectos demuestran que la inteligencia artificial, utilizada con responsabilidad y propósito, puede convertirse en una herramienta para abrir oportunidades y fortalecer el desarrollo de los territorios. Estamos muy contentos por la gran participación de este año y felicitaciones a todos los estudiantes que durante casi un año trabajaron en sus proyectos”, mencionó María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia.

Los proyectos ganadores

Los tres primeros lugares fueron seleccionados después de un proceso de evaluación que tuvo en cuenta la comprensión de la problemática, la pertinencia de la solución, la integración de la inteligencia artificial, su impacto esperado y la posibilidad de implementación o réplica.

Primer lugar:

Equipo : LlacuaTIC.

: LlacuaTIC. Proyecto: Yaku-Bot Llacuanas.

Yaku-Bot Llacuanas. Institución educativa: Llacuanas.

Llacuanas. Municipio: Almaguer.

Almaguer. Departamento: Cauca.

Cauca. Categoría: Sostenibilidad.

Sostenibilidad. Descripción: Estación robótica de monitoreo tipo boya flotante, diseñada para instalarse directamente en los tanques de almacenamiento y reserva de agua de las viviendas del corregimiento y de la Institución Educativa Llacuanas.



Dado que la comunidad recolecta y almacena el agua en tanques antes de utilizarla para cocinar y beber, medir la calidad del líquido en estos depósitos garantiza evaluar el agua justo en el punto previo a su distribución y consumo final. Esto permite detectar tanto la presencia de sustancias nocivas provenientes de las fuentes con impacto minero como los procesos de sedimentación o acumulación de contaminantes en el almacenamiento.



El sistema funciona bajo un flujo integrado en tres etapas:



Captura Físico-Química Continuada en el Tanque (Hardware Tipo Boya): El dispositivo flota de forma autónoma en la superficie del tanque con sus electrodos sumergidos a una profundidad adecuada.



1. La estación integra tres sensores fisicoquímicos calibrados y conectados a una tarjeta microcontroladora Arduino:



a. Sensor de pH: Monitorea de forma continua la acidez o alcalinidad para detectar drenaje ácido de minas.

b. Sensor de Sólidos Disueltos Totales (TDS / Conductividad): Registra la concentración de minerales, sales disueltas y metales en el agua del depósito.

c. Sensor de Turbidez (NTU): Mide el grado de transparencia y la presencia de sedimentos suspendidos en el tanque.



2. Procesamiento de Datos e Inferencia con IA en Arduino: Las señales capturadas por los sensores sumergidos son procesadas e interpretadas por un modelo de Machine Learning (algoritmo de clasificación de patrones multivariable previamente entrenado) ejecutado directamente en la tarjeta Arduino de la boya. La Inteligencia Artificial evalúa la combinación de las tres variables en tiempo real y clasifica la potabilidad del agua almacenada según los límites de la normativa colombiana.



3. Alerta e Interfaz Visual Externa: La boya integra un módulo de señalización visible sobre la tapa del tanque (y/o una pantalla externa de consulta) con un semáforo de colores que alerta instantáneamente a la comunidad antes de sacar agua para su consumo:



– Luz Verde (Apta): El agua almacenada está en condiciones seguras para el consumo humano.

– Luz Amarilla (Alerta / Requiere Filtrado): Presencia moderada de sedimentos o ligera alteración (se recomienda hervir o filtrar el agua antes de beber).

– Luz Roja + Alarma Sonora (No Apta / Alto Riesgo): Anomalía severa en pH o TDS por posible contaminación minera; el sistema advierte evitar el consumo del agua de ese tanque.



Segundo lugar:

Equipo: GuardIA NUSEFA.

GuardIA NUSEFA. Proyecto: GuardIA NUSEFA: Tecnología inteligente para el aprovechamiento del agua.

GuardIA NUSEFA: Tecnología inteligente para el aprovechamiento del agua. Institución educativa: Colegio Nuestra Señora del Fátima.

Colegio Nuestra Señora del Fátima. Municipio: Santa Marta.

Santa Marta. Departamento: Magdalena.

Magdalena. Categoría: Sostenibilidad.

Sostenibilidad. Descripción: GuardIA NUSEFA propone la implementación de un sistema inteligente de aprovechamiento hídrico que permita captar el agua producida por los equipos de aire acondicionado del colegio, conducirla a depósitos de almacenamiento y reutilizarla en el riego automatizado de jardines y zonas verdes.



El sistema estará compuesto por una red de tuberías o mangueras conectadas a los drenajes de los aires acondicionados. Estas canalizaciones conducirán el agua hacia un tanque de almacenamiento diseñado para garantizar condiciones adecuadas de conservación.



Posteriormente, una bomba de bajo consumo impulsará el agua hacia una red de riego automatizada. El proceso estará controlado por sensores de humedad del suelo que determinarán cuándo es necesario realizar el riego y cuándo no, evitando desperdicios y optimizando el recurso disponible.



La solución incorporará dispositivos electrónicos programables para recopilar información sobre el volumen de agua almacenada, la humedad del suelo, la temperatura ambiental y la frecuencia de riego. Estos datos serán enviados a una plataforma de monitoreo donde podrán ser analizados mediante herramientas de Inteligencia Artificial.



Gracias a estos análisis, el sistema podrá identificar patrones de consumo, establecer recomendaciones automáticas de riego y generar predicciones relacionadas con las necesidades hídricas de las zonas verdes. De esta manera, el proyecto transforma un proceso tradicional en un sistema inteligente basado en datos.



Además del componente tecnológico, la propuesta contempla actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes y docentes para fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas responsables de conservación del agua. Esta solución convierte un recurso desperdiciado en una alternativa sostenible para el mantenimiento del entorno escolar, disminuyendo la dependencia del agua potable y fortaleciendo la educación ambiental mediante la aplicación práctica de tecnologías innovadoras.

Tercer lugar:

Equipo: Bichos Pro.

Bichos Pro. Proyecto: Bichos Pro: Biofiltro Modular Tecnificado e IA para la Purificación de Aguas Residuales Domésticas en la Quebrada Las Vueltas.

Bichos Pro: Biofiltro Modular Tecnificado e IA para la Purificación de Aguas Residuales Domésticas en la Quebrada Las Vueltas. Institución educativa: Cascajal.

Cascajal. Municipio: Timaná.

Timaná. Departamento: Huila.

Huila. Categoría: Sostenibilidad.

Sostenibilidad. Descripción: La solución consiste en un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas por gravedad, de arquitectura modular, bajo costo de fabricación y fácil mantenimiento, construido a partir de insumos locales y reciclables. El sistema se compone de cuatro estaciones o unidades en serie interconectadas mediante tubería de PVC de 1 pulgada, utilizando recipientes plásticos de 20 litros (37 cm de altura por 30 cm de diámetro).



Descripción del Biofiltro Modular:



Estación 1: Sedimentación y Trampa de Grasas. Recibe el efluente crudo doméstico. A través de una malla física y una disposición hidráulica de tubos PVC, detiene sólidos gruesos, restos de alimentos y flota de grasas, evitando la colmatación de los módulos posteriores.



Estación 2: Biofiltración Primaria (Guadua Picada). El agua fluye hacia el segundo módulo, el cual contiene trozos de Guadua angustifolia Kunth picada. La guadua picada ofrece una elevada superficie específica de contacto hídrico (optimizada mediante IA) que facilita la retención física de partículas finas y la formación de una película biológica purificadora.



Estación 3: Adsorción y Filtración Profunda (Carbón Vegetal de Guadua). Compuesta por una cama de carbón vegetal elaborado con guadua local. Esta capa actúa como un filtro de adsorción química que neutraliza malos olores, absorbe compuestos orgánicos disueltos, detergentes y captura pigmentos de turbidez.



Estación 4: Clarificación y Pulimento. Etapa final donde el agua atraviesa una membrana natural (fique) física de densidad controlada, eliminando micro-turbideces y residuos grasos flotantes antes de realizar el vertimiento seguro al terreno o al cauce de la quebrada.



Además, debido al compromiso y al desarrollo, en esta versión del Desafío, se reconoció nueve instituciones más a quienes recibieron dotación de equipos de cómputo para seguir fortaleciendo las habilidades digitales de sus estudiantes.



Una alianza para avanzar en educación y tecnología

Escuelas Conectadas Claro por Colombia en Modo IA 2026 tenía como propósito fortalecer las capacidades digitales de las comunidades educativas que son parte del programa de Escuelas Conectadas, que actualmente beneficia a más de 412 instituciones educativas y más de 400 mil estudiantes en 104 municipios. Además, con esta gran alianza entre empresas se logró:

Más de 7 mil evaluaciones realizadas y 5.274 personas certificadas en uso de IA.

83 instituciones educativas cuentan con personas certificadas.

El proceso pasó de seis certificados en julio a más de 5.000 en octubre.

Cerca de 4.900 horas de acompañamiento entre abril y noviembre de 2026.

Esta colaboración entre empresas y organizaciones permitió articular inversión, conocimiento, conectividad, formación y acompañamiento, ampliando el alcance de las iniciativas, sumando capacidades especializadas y construyendo un modelo con resultados medibles y visión de largo plazo con el uso de la tecnología.

“La conectividad muestra su lado más valioso, cuando es aplicada para solucionar desafíos. Para mí es inspirador y me llena de un orgullo inmenso ver cómo los jóvenes usan la tecnología para observar su entorno, hacerse preguntas e imaginar soluciones a situaciones con las que conviven. El poder habilitar este tipo de espacios de aprendizaje junto con Claro y otras organizaciones, nos conecta con un propósito mucho más grande que va más allá de cada uno de nosotros”, comentó Adriana Pérez, Manager Account de American Tower.

“La innovación adquiere verdadero valor cuando parte de una necesidad real y se convierte en una solución capaz de mejorar la vida de las personas. Los proyectos desarrollados en Escuelas Conectadas Modo IA reflejan el potencial de combinar educación, tecnología y pensamiento crítico para generar transformaciones concretas. Para Compensar, acompañar este proceso significa impulsar una innovación que conecta oportunidades, capacidades y bienestar integral”, afirmó Luisa Salazar, gerente de Innovación de Compensar.

“En Junior Achievement creemos que la educación es una herramienta poderosa para transformar realidades. Escuelas Conectadas Modo IA demuestra que, cuando conectamos la tecnología con el talento, la creatividad y las necesidades de los territorios, podemos generar oportunidades reales para nuestros jóvenes. Nos enorgullece ser parte de esta alianza con Claro Colombia y las organizaciones participantes, que apuesta por desarrollar capacidades en las nuevas generaciones para que no sean únicamente usuarios de la tecnología, sino creadores de soluciones innovadoras para los desafíos de sus comunidades. Este proyecto reafirma nuestro compromiso con una educación pertinente, inclusiva y conectada con el futuro”, indicó María Cristina Piñeros, CEO de Junior Achievement Colombia.

“En CrediSmart creemos que la tecnología y la educación son motores de transformación social. Por eso, nos enorgullece ser parte de Escuelas Conectadas Modo IA, una iniciativa liderada por Claro Colombia que busca acercar la conectividad y la inteligencia artificial a las comunidades educativas, creando nuevas oportunidades para las generaciones del futuro. Estamos convencidos de que, cuando unimos esfuerzos, podemos cerrar brechas digitales, impulsar el talento y construir un futuro con más posibilidades. Seguimos apostando por alianzas que llevan la innovación más allá de la tecnología y la convierten en oportunidades reales para las comunidades”, declaró Diana Angarita, directora de Recursos Humanos y Sostenibilidad de CrediSmart.

“En Fundación Startin creemos que la tecnología cobra sentido cuando se convierte en oportunidades reales para las comunidades. Por eso, nos enorgullece haber ejecutado Escuelas Conectadas Modo IA, una iniciativa liderada por Claro Colombia que acerca la conectividad y la inteligencia artificial a las comunidades educativas del país. En ocho meses, 302 escuelas de 152 municipios en 26 departamentos activaron 65.749 identidades digitales educativas en Microsoft 365 Educación. 7.763 personas fueron evaluadas en uso ético de la IA y 5.274 se certificaron, entre ellas 4.218 estudiantes y 909 docentes. En la Gran Final, más de 220 estudiantes de 57 equipos presentaron soluciones con IA a problemas de su territorio. Estamos convencidos de que en nuestras regiones hay talento por montones, y que solo falta escucharlo y acompañarlo. Seguiremos sumando aliados para que la IA se use de verdad donde más se necesita. No esperamos el cambio. Lo provocamos”, resaltó Freddy Malaver Cárdenas, CEO de Fundación Startin.

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