Luna de Cosecha 2026: ¿Cuándo es, a qué hora verla desde México y por qué se llama así?

Conoce la fecha, hora y la historia detrás de la Luna llena que tendremos el fin de semana del 25 al 27 de septiembre

¿Qué es y cuándo se podrá ver la Luna de la cosecha? | REUTERS/Borja Suarez

El primer fin de semana tras el equinoccio de otoño en el hemisferio norte trae consigo una Luna llena, que tiene un nombre peculiar y lleno de historia: la Luna de Cosecha.

La Luna de Cosecha 2026 no solo iluminará las noches de septiembre con un brillo particular, sino que también marcará la transición formal hacia el otoño, sirviendo como un faro natural que ha guiado a distintas culturas a lo largo de la historia.

¿Qué es la Luna de Cosecha y por qué se llama así?

La Luna de Cosecha es el nombre tradicional que recibe la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. A diferencia de otras lunas llenas, este fenómeno destaca porque el satélite natural sale casi al mismo tiempo que se oculta el Sol durante varias noches consecutivas.

El origen de su nombre es puramente práctico y agrícola. Antes de la llegada de la electricidad, los agricultores aprovechaban este resplandor de la Luna para continuar trabajando en los campos y recoger sus cultivos tardíos previo a la disminución de las temperaturas al acercarse al invierno.

El nombre de Luna de Cosecha proviene de las tradiciones nativas americanas y europeas. Según información de Milenio, cuenta también con otros nombres en diversas comunidades del hemisferio norte:

Luna de la Cebada

Luna de las Hojas Caídas

Luna del Ganso Nival

Luna de las Nueces

Luna de Otoño

Luna del Vino

Luna de Cosecha 2026: fecha y hora exacta

La Luna de Cosecha se podrá ver este sábado 26 de septiembre. A partir de las 10:49 a.m., tiempo del centro de México, se podrá presenciar, aunque el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica indica que la Luna llena iniciará a las 16:48 horas.

El mejor momento para apreciar la Luna de Cosecha será durante las primeras horas de la noche, cuando el disco lunar comience a elevarse sobre el horizonte, luciendo una tonalidad ligeramente dorada o anaranjada debido al efecto de la atmósfera terrestre.

El disco lunar se verá iluminado casi en su totalidad desde el viernes 25 y durante todo el fin de semana, por lo que se podrá presenciar durante varias noches.

¿En qué lugares de se podrá ver desde México?

La gran ventaja de la Luna de Cosecha es que será visible en todos los estados del territorio mexicano, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para obtener la mejor experiencia visual desde cualquier entidad del país, se recomienda estar en lugares donde haya poca luz, como en zonas rurales, costas o playas, así como en puntos de mayor elevación dentro de las ciudades, donde se reduzca la cantidad de luz eléctrica para tener una mejor visión del cielo nocturno.

5 rituales para aprovechar la Luna de Cosecha 2026

La Luna de Cosecha ha sido vinculada históricamente con la abundancia, el agradecimiento y el cierre de ciclos. Para quienes buscan conectar con la energía de esta fase, existen diversas prácticas tradicionales:

Baño de luz y recarga de cristales : Colocar cuarzos o amuletos cerca de una ventana o en el exterior durante la noche para que reciban la luz directa de la Luna para limpiar su energía.

: Colocar cuarzos o amuletos cerca de una ventana o en el exterior durante la noche para que reciban la luz directa de la Luna para limpiar su energía. Limpieza energética del hogar: Encender incienso de salvia, romero o canela por todo el hogar para que entre la energía renovadora del otoño.

Encender incienso de salvia, romero o canela por todo el hogar para que entre la energía renovadora del otoño. Altar de abundancia : Decorar un espacio con elementos de la estación, como frutos secos, semillas, manzanas o espigas de trigo, como símbolo de agradecimiento por la prosperidad recibida en las últimas cosechas.

: Decorar un espacio con elementos de la estación, como frutos secos, semillas, manzanas o espigas de trigo, como símbolo de agradecimiento por la prosperidad recibida en las últimas cosechas. Agua de Luna : Hay que dejar un recipiente de cristal con agua potable expuesto a la luz de la Luna durante toda la noche. Al día siguiente, puedes utilizarla para regar tus plantas o realizar un lavado cara.

: Hay que dejar un recipiente de cristal con agua potable expuesto a la luz de la Luna durante toda la noche. Al día siguiente, puedes utilizarla para regar tus plantas o realizar un lavado cara. Diario de gratitud y siembra de intenciones: Escribir en una libreta todo aquello cosechado este año, que pueden ser logros, aprendizajes y metas cumplidas.

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