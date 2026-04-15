¡Tricampeón mundial juvenil en taekwondo! Guillermo Cortés gana oro en Tashkent 2026

El mexicano se impuso al surcoreano Ji Woon Ha en la final de la categoría -59kg, posicionándose como una de las grandes promesas de la disciplina

Guillermo Cortés gana un nuevo oro en taekwondo | FMTDK y @COM_Mexico

El taekwondo mexicano vive un gran momento a nivel nacional con lo hecho por Guillermo Cortés Labastida, quien este miércoles 15 de abril se coronó tricampeón mundial juvenil al ganar la medalla de oro en la categoría de -59 kg en el Campeonato Mundial Junior de Taekwondo en Tashkent, Uzbekistán.

Guillermo, conocido como ‘Kato’, venció 2-0 al coreano Ji Woon Ha en la final, un resultado que marca la culminación de años de esfuerzo, pero también un hito personal en su incipiente carrera como taekwondoín. Este oro se suma a su impresionante trayectoria, pero lo más destacable es que Guillermo no es un novato en la élite internacional, sino que ya acumula una serie de logros que lo colocan como uno de los grandes exponentes del taekwondo mexicano.

A sus 16 años, se coloca como el primer mexicano en alcanzar tres títulos mundiales en su categoría juvenil, un logro impensable para muchos. Pero su camino comenzó mucho antes, con una serie de victorias desde su primer título mundial cadete en 2022 en Sofía, Bulgaria, donde a los 12 años, sorprendió al mundo al derrotar a los mejores del planeta en la categoría -41 kg.

Un año después, repitió la hazaña en Sarajevo, Bosnia, al coronarse bicampeón mundial cadete, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr un doble campeonato en esta disciplina. Su victoria en Tashkent, por lo tanto, no es más que el último escalón de una escalofriante trayectoria internacional.

El reciente Campeonato Mundial de Tashkent 2026 no fue fácil para Guillermo. En las rondas previas, el camino estuvo lleno de duros enfrentamientos. En la ronda de 64, venció 2-0 al esloveno Jakob Kastelic, una victoria sólida que le permitió avanzar con determinación hacia la siguiente fase. En la ronda de 32, siguió demostrando su clase al derrotar a Gabriel Rodríguez de Costa Rica con otro 2-0, y en octavos, se impuso 2-1 a Kirill Navraciuc de Moldavia, manteniendo su racha ganadora con gran confianza.

En los cuartos de final, se deshizo del fuerte rival Kambulat Guseinov 2-1, y en semifinales, ya con la medalla asegurada, venció al canadiense Zineddine Chebli. Esta secuencia de victorias muestra el carácter y la solidez de un atleta que ha sabido mantener la calma y la concentración a lo largo de cada combate.

Lo que hace especial este título de Guillermo es su constancia a nivel internacional, un reflejo de su disciplina y trabajo en equipo, pero también del apoyo incondicional de su familia. Carlos Cortés, su padre y entrenador, mejor conocido como ‘Munrra’, ha sido una figura clave en su desarrollo. Desde pequeño, Guillermo ha crecido bajo la tutela de su familia, que no solo lo entrenó, sino que también lo inspiró a seguir los pasos de sus padres, ambos taekwondoínes de renombre. La familia Cortés Labastida ha sido crucial en cada paso de su carrera, con su madre Elena Labastida también siendo un pilar fundamental en su formación.

Este logro no solo representa la culminación de años de esfuerzo, sino también el inicio de una carrera prometedora en el taekwondo mundial. Con solo 16 años, Guillermo Cortés ha demostrado que tiene lo necesario para competir a nivel élite, y con su talento, seguramente seguirá acumulando títulos en el futuro. La comunidad taekwondo de México y el mundo estará atenta a su desarrollo, sabiendo que está en el camino para ser una de las figuras más importantes en este deporte.

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