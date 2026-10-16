Rating Colombia del 15 de octubre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity prepara noche de eliminación en medio de un bajonazo

El reality-concurso está atravesando una semana bien complicada por sus puntuaciones y espera recuperar terreno.

Masterchef Colombia 15/10 / RCN.

Esta ya es una semana que ha resultado esclarecedora para la televisión colombiana. Las mediciones más recientes del Centro Nacional de Consultoría (CNC) han mostrado una tendencia de dominio por parte de uno de los canales y el jueves lo reafirmó. No obstante, habrá eliminación en el reality-concurso Masterchef Celebrity este viernes y está por verse que tanto le ayuda a recuperar terreno perdido.

Rating en Colombia del 15 de octubre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 16,41 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,15 % María, la caprichosa – Caracol TV | 10,96 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,79 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,74 % Noticiero del Senado – Caracol TV | 8,57 % Noticias Caracol avance – Caracol TV | 7,02 % Ciudad lejana – Caracol TV | 6,45 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,71 % Noticias RCN avance – RCN | 5,46 %

Programación de fútbol para este viernes, 16 de octubre de 2026

6:00 p.m. | Mirassol vs Internacional de Porto Alegre | Brasileirao.

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Talleres | Liga Argentina.

Medición del rating en Colombia: así funciona

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2026

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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