Rating Colombia del 27 de agosto de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ no tiene imitación

El jueves volvió a mostrar un dominio absoluto del concurso de dobles y revalidó la tendencias de las últimas semanas.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Los canales de la televisión colombiana siguen prestando atención a las puntuaciones de audiencia conforme avanza la semana. El jueves, se repitió la tendencia de las últimas semana y fue un día en el que el reality-concurso ‘Yo me llamo’ volvió a dominar las mediciones, según el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Rating en Colombia del 27 de agosto de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,83 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,81 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,56 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,55 % Noticiero del Senado – Caracol TV | 7,30 % María, la caprichosa – Caracol TV | 6,63 % Noticias Caracol avance – Caracol TV | 6,33 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 5,91 % Noticias RCN avance – RCN | 5,29 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 4,97 %

Programación de fútbol para este viernes, 28 de agosto de 2026

12:00 p.m. | Racing de Santander vs Elche | LaLiga.

1:30 p.m. | Bayern vs Stuttgart | Bundesliga.

2:15 p.m. | Crystal Palace vs Manchester City | Premier League.

2:15 p.m. | Sporting de Portugal vs Río Ave | Primeira Liga.

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Lanús | Liga Argentina.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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