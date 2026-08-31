Ángel Correa repite el discurso: habla mal de Tigres como lo hizo con el Atlético de Madrid y San Lorenzo

El ahora jugador de River Plate utiliza las mismas palabras para criticar al equipo mexicano que cuando dejó España y Argentina en el pasado

Correa repite el discurso de su salida del Atleti y San Lorenzo|JUAN MABROMATA/AFP

Ángel Correa tiene un mes fuera de Tigres, pero todavía recuerda el complicado proceso que vivió antes de abandonar al equipo regiomontano y regresar a Argentina para fichar con River Plate, operación que se extendió durante cerca de 50 días de negociaciones.

“Yo la estaba pasando mal en México”, declaró Correa después de la victoria 3-2 de River Plate sobre Banfield, en lo que representó el primer triunfo del equipo tras la salida del entrenador Eduardo Coudet.

Las palabras del delantero argentino reflejan el complicado momento que atravesó durante sus últimas semanas como futbolista de Tigres, periodo marcado por las negociaciones para conseguir su salida y regresar a su país. Durante ese proceso, incluso la esposa del jugador denunció públicamente amenazas de diferente tipo contra la familia de Correa.

El campeón del mundo permaneció solamente un año en Tigres y durante su etapa disputó dos finales, ambas perdidas frente al Toluca: primero en el Apertura 2025 de la Liga MX y posteriormente en la Concachampions.

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Correa reconoce que también la pasó mal en Atlético de Madrid

La declaración de Correa después de abandonar Tigres resulta llamativa porque guarda similitud con las palabras que utilizó cuando terminó su extensa etapa como futbolista del Atlético de Madrid para llegar al futbol mexicano.

“Ya estaba harto. Ya la estaba pasando mal ahí en el Atlético, ya de muchos años”, reveló el argentino después de poner punto final a su etapa con los colchoneros.

A diferencia de su breve experiencia en Monterrey, Correa permaneció una década ligado al Atlético de Madrid y se convirtió en uno de los jugadores con mayor recorrido dentro de la plantilla. El argentino disputó 469 partidos, marcó 88 goles y aportó 65 asistencias, además de conquistar tres títulos antes de cerrar su ciclo en España y comenzar su aventura con Tigres.

Correa también salió molesto de San Lorenzo

La historia se remonta incluso al comienzo de su carrera profesional. Ángel Correa solamente ha defendido a cuatro clubes y también reconoció años después que su salida de San Lorenzo de Almagro estuvo marcada por diferencias con la dirigencia.

“No tuve la oportunidad de hablar mucho y mucha gente no lo sabe, pero yo me fui mal de ahí con la dirigencia”, expresó el argentino al recordar aquella etapa.

Correa consideró que no recibió el respaldo esperado después de que le detectaran un problema cardíaco durante el proceso previo a su incorporación al Atlético de Madrid.

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River Plate, un nuevo comienzo para Ángel Correa

Ahora el argentino intenta escribir una historia diferente con River Plate después de regresar a su país y cerrar una etapa de apenas un año en la Liga MX. Sus palabras tras dejar Monterrey inevitablemente recuerdan las utilizadas después de sus anteriores experiencias: reconoció que salió molesto de San Lorenzo, aseguró que estaba harto y la pasaba mal en Atlético de Madrid y ahora admitió que tampoco atravesaba un buen momento durante sus últimos días en Tigres.

River Plate representa el cuarto club de su carrera y una nueva oportunidad para que Ángel Correa encuentre la estabilidad que buscaba con su regreso al futbol argentino.

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