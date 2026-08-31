El Pascual Guerrero está listo para recibir de nuevo al América de Cali

El regreso del América de Cali al Pascual Guerrero podría darse esta misma semana, según las autoridades locales.

Estadio Pascual Guerrero | Vizzor Image

La ciudad de Cali continúa recuperándose tras el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, el cual dejó serias consecuencias. Es por eso que el fútbol se suspendió por unos días, sobre todo en aquellas zonas del país donde hubo mayores afectaciones por este fenómeno natural.

Un estadio que está inhabilitado al día de hoy es el Pascual Guerrero, escenario en el cual juega como local el América de Cali. Inclusive el cuadro ‘Escarlata’ tuvo que disputar el cruce contra Junior de Barranquilla en Palmira debido a esa situación. Recordemos que la ‘Mecha’ se impuso en ese cotejo al ganar por 4-2.

Vale la pena mencionar que la idea inicial de la ‘Mechita’ era disputar ese encuentro en Bogotá, pero por los disturbios entre su hinchada y la de Independiente Santa Fe en El Campín, no se dio el aval. Ahora bien, parece que todo está dado para que el conjunto caleño vuelva a casa y sería antes de lo pensado.

El Pascual Guerrero sin afectaciones y listo para el fútbol nuevamente

Por precaución el estadio no estaba disponible, pero parece que todo está bien y el América puede volver a hacer uso del mismo dentro de poco. En unas recientes declaraciones ante los medios de comunicación de la ciudad de Cali, Alex Camacho Erazo, secretario de deportes, afirmó que el Pascual ya está en condiciones para acoger de nuevo la práctica del fútbol.

Detalló que la infraestructura como la grama, los camerinos y las tribunas están en buenas condiciones y que se tiene pensado que esta misma semana el ‘Escarlata’ retorne a esa plaza. Recordemos que este jueves 3 de septiembre los dirigidos por David González enfrentan a Alianza por la novena fecha de la Liga BetPlay.

El tema es que se tiene que definir cómo puede ingresar la hinchada a ese partido, sobre todo porque hay edificaciones alrededor del Pascual que tienen afectaciones. Se está viendo la manera de poder hacer el acceso sin que se ponga en riesgo la integridad de los asistentes.

América podrá jugar este jueves en el estadio Pascual Guerrero, confirma el secretario de deportes @ALEXCAMINA pic.twitter.com/bYFrmN4ssu — john hernandez (@johnhernandezc) August 31, 2026

Por ahora la Dimayor ni el América han informado si se va a jugar allí, pues seguramente faltan todavía cuadrar algunos detalles para que se confirme el Pascual como escenario para ese compromiso. Las próximas horas serán determinantes para definir esto, pero hay alta probabilidad de que los ‘Diablos Rojos’ estén de vuelta a casa.

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