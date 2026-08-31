El primer trago amargo de Johan Mojica con Getafe en LaLiga

El lateral izquierdo colombiano de 34 años, Johan Mojica, estuvo presente en la derrota del Getafe ante Osasuna.

Johan Mojica | JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

En la continuidad de la jornada número tres de LaLiga, Johan Mojica fue protagonista. La programación enfrentó a Osasuna en el Estadio El Sadar ante Getafe. Tras 90 minutos de mucha paridad, los locales se quedaron con los tres puntos gracias a un marcador de un gol a cero.

La única emoción del partido llegó en la primera mitad. El goleador croata Ante Budimir, cambió una pena máxima por gol y eso fue suficiente para seguir con la buena racha de no derrota para el Osasuna. Por su parte, Johan Mojica sufrió su primera derrota con su nuevo club en el ámbito local.

Pese a que ya había tenido una derrota con la camiseta del Getafe. Esta fue ante Partizan Belgrade por los playoffs de la UEFA Conference League y los madrileños igual terminaron clasificándose por el marcador global a favor. Vale la pena recordar que, el lateral izquierdo colombiano también supo portar la camiseta de Osasuna hace un par de temporadas.

Así le fue a Johan Mojica ante Osasuna

Johan Mojica fue titular y disputó la totalidad del partido entre Osasuna y Getafe por la tercera fecha de LaLiga. El marcador de punta de la Selección Colombia ya hizo méritos suficientes para convertirse en titular indiscutido en el equipo dirigido por José Bordalás.

Un remate, 32 de 44 pases acertados, un pase clave, siete pases en el último tercio, cuatro de 11 pases largos completados, uno de nueve centros exitosos, cuatro despejes, cuatro recuperaciones y ocho de 15 duelos ganados, fueron los números del futbolista de 34 años.

Con esta nueva actuación, ya son cuatro partidos disputados por Johan Mojica con la camiseta de su nuevo equipo, Getafe. Dos victorias, un empate y una derrota, sumada a una clasificación para la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027 es lo que ha experimentado el deportista colombiano.

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