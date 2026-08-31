¿Curiosidad o proceso terminado?: Santa Fe ‘descabeza’ dos técnicos en una semana

El cuadro ‘Cardenal’ enfrentará a Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Alfredo Arias y Eduardo Coudet/ Vizzor Image/ Imago7.

Finalmente Alfredo Arias dio un paso al costado y no va más como director técnico del Junior de Barranquilla. Al uruguayo no lo salvó que hubiera sido bicampeón de Liga BetPlay de manera consecutiva, este lunes 31 de agosto se oficializó su salida del cuadro barranquillero y no lo podrá dirigir para la Copa Libertadores del 2027, a pesar de haberse ganado este mérito.

De igual manera el pasado jueves 27/08 Eduardo Coudet vivió una situación similar, el ‘Chacho’ dio una conferencia de prensa e informó que no iba más como timonel de ‘La Banda Cruzada’, después de lo que fue su segunda eliminación en un corto tiempo, ya había quedado afuera de la Copa Argentina y recientemente de la Copa Sudamericana.

Curiosamente Arias y Coudet se despiden de sus respectivos equipos, después de haber enfrentado a Independiente Santa Fe, el primero tras empatar con el ‘Cardenal’ 1-1 por la octava jornada de la Liga BetPlay 2026-II en el Estadio Romelio Martínez, el segundo por caer ante el ‘León’ en la definición desde el punto penal y marcharse de la ‘Otra mitad de la Gloria’.

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Panoramas distintos, pero mismo final

En cuanto al técnico uruguayo en el elenco ‘Tiburón’ pareció acelerada la decisión de la directiva, pues el timonel había firmado recientemente su renovación y todos los caminos conducían a que iba a cumplir con su contrato, de cara a lo que será la Copa Libertadores del próximo año, sin embargo una serie de malos resultados impidieron que lo anterior se cumpliera.

Mientras tanto, en la otra orilla, el ‘Chacho’ tenía ‘sus días contados’, ya que después de lo que fue el regreso del fútbol a nivel mundial en 9 compromisos, solamente obtuvo una victoria. La presión existía mucho más de cara al partido de vuelta ante Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, sin embargo River Plate tampoco pudo estar a la altura y terminó quedando eliminado.

Después de haber logrado la hazaña en Buenos Aires, Independiente Santa Fe quiere seguir haciendo historia. El equipo de Pablo Repetto enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final de la Sudamericana, el partido de ida será en Bogotá y la vuelta en Río de Janeiro. Pero mientras este choque llega, deberá enfrentar por Liga a Millonarios y Fortaleza.

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