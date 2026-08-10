Rusia presenta nueva demanda ante el TAS contra las sanciones de World Athletics

La federación rusa impugnó las restricciones que mantienen fuera de las competencias internacionales a sus atletas desde 2022

La federación rusa presenta un nuevo recurso ante el TAS | REUTERS/Denis Balibouse

La Federación Rusa de Atletismo presentó una nueva demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar las sanciones vigentes de World Athletics, que mantienen fuera de las competencias internacionales a los atletas de Rusia y Bielorrusia desde 2022. El recurso busca revertir las restricciones que, según el organismo ruso, afectan tanto a sus deportistas como a la propia estructura federativa.

La federación sostiene que las medidas adoptadas por World Athletics “vulneran los derechos de la organización” y limitan su capacidad para representar plenamente a los atletas rusos a nivel internacional. Entre las restricciones señaladas se encuentran la imposibilidad de participar en determinados procesos de decisión, votaciones y reuniones del organismo rector del atletismo mundial.

Las sanciones también afectan la presencia de dirigentes, entrenadores y especialistas rusos en conferencias, seminarios y programas de desarrollo profesional organizados bajo la estructura de World Athletics. La Federación Rusa de Atletismo considera que estas limitaciones tienen consecuencias más amplias sobre la formación y el crecimiento de la disciplina dentro del país.

“Las sanciones contra la Federación Rusa de Atletismo no tienen precedentes. Ninguna otra federación deportiva se enfrenta a restricciones tan severas”, declaró en un comunicado Boris Yaryshevskiy, director ejecutivo del organismo ruso. El dirigente añadió que las medidas “no solo obstaculizan el funcionamiento normal de la federación, sino que también frenan el desarrollo del atletismo en Rusia, especialmente entre los jóvenes atletas”.

La nueva demanda se suma al recurso presentado el pasado 9 de julio contra la decisión del Consejo Mundial de Atletismo de mantener la exclusión de los atletas rusos y bielorrusos de las competencias internacionales. El Consejo había reafirmado esas restricciones el 3 de julio, prolongando una política aplicada desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

La Federación Rusa de Atletismo informó que contrató abogados especializados en derecho deportivo y con experiencia en procedimientos de arbitraje ante el TAS. El organismo anticipó que continuará utilizando la vía legal para intentar levantar las sanciones y que ya trabaja en nuevas medidas relacionadas con el proceso.

World Athletics mantiene una de las políticas más restrictivas entre las federaciones internacionales respecto a la participación de atletas rusos y bielorrusos. En otras disciplinas, organismos como los responsables de gimnasia, deportes acuáticos y boxeo han flexibilizado algunas de sus medidas y han permitido, bajo determinadas condiciones, la participación de deportistas neutrales.

El escenario también ha cambiado en el movimiento olímpico, donde algunos atletas rusos y bielorrusos ya compitieron como neutrales en Paris 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. El TAS, con sede en Lausana, Suiza, será ahora el encargado de analizar este nuevo recurso de la Federación Rusa de Atletismo, mientras World Athletics mantiene por el momento las restricciones sobre sus competencias internacionales.

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