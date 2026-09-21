¡Malas noticias para Atlas! Duk fue operado tras lesión ante Pumas y se pierde el resto del Apertura 2026

El delantero sufrió una ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y comenzará su proceso de rehabilitación

Atlas pierde a Duk por varios meses tras lesión sufrida ante Pumas. | Imago 7

Atlas informó que Luis Henrique de Barros Lopes, ‘Duk’, fue sometido a una intervención quirúrgica el domingo, después de la lesión que sufrió en el partido frente a Pumas, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026. El club rojinegro confirmó que el procedimiento se realizó sin complicaciones.

El delantero fue evaluado por el Área de Ciencias Aplicadas al Deporte de Atlas tras abandonar el encuentro. Los estudios determinaron una ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, diagnóstico que obligó al futbolista a pasar por el quirófano.

La institución tapatía detalló que la operación se llevó a cabo en el Hospital Country 2000 y se desarrolló de acuerdo con lo planeado. A partir de este momento, Duk comenzará con su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Duk con Atlas?

El propio Atlas estableció un plazo inicial para el regreso del atacante. El tiempo mínimo estimado de recuperación será de seis meses, aunque el club precisó que la fecha dependerá de la evolución del jugador y de su respuesta al tratamiento.

Este periodo prácticamente deja a Duk fuera del resto del Apertura 2026 y también condiciona su disponibilidad para el inicio del siguiente semestre. Atlas no estableció una fecha exacta para su regreso a las canchas, por lo que cualquier plazo adicional dependerá de cómo avance cada etapa de su rehabilitación.

“Duk fue operado en el Hospital Country 2000, en una cirugía que se llevó a cabo de acuerdo con lo planeado y sin complicaciones. A partir de ahora iniciará de manera inmediata su proceso de rehabilitación. El tiempo mínimo estimado de recuperación será de seis meses, sujeto a la evolución y respuesta al tratamiento”, señaló el club rojinegro en su comunicado.

Te deseamos toda la fuerza en este momento, Duk 🙏🏻



Toda la Fiel estará contigo en tu recuperación y sabemos que volverás aún más fuerte a las canchas 🤞🏻https://t.co/LEsFeYCBGJ#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/C4O7NJrKHF — Atlas FC (@AtlasFC) September 21, 2026

La lesión se produjo durante el encuentro ante Pumas y el delantero tuvo que recibir atención médica posterior al partido. Duk fue trasladado al hospital para someterse a una revisión especializada, antes de que el club confirmara el diagnóstico definitivo.

Atlas pierde a Duk para el resto del Apertura 2026

Duk, cuyo nombre completo es Luis Henrique de Barros Lopes, llegó al Atlas para el Apertura 2026 y se convirtió en una de las opciones ofensivas del equipo. El atacante de Cabo Verde incluso marcó en su debut en la Liga MX, por lo que su ausencia obligará al cuerpo técnico a modificar sus alternativas en ataque durante los próximos meses.

Atlas no ofreció información adicional sobre posibles tratamientos posteriores a la operación, más allá del inicio inmediato de la rehabilitación. El seguimiento médico determinará cuándo podrá retomar ejercicios físicos, trabajo con balón y entrenamientos con el resto del plantel.

Por ahora, el escenario confirmado por el club establece que Duk permanecerá fuera de actividad durante un periodo mínimo de seis meses, mientras el equipo continuará su participación en el Apertura 2026 sin el delantero.

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