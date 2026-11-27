Así se mueve el rating de la televisión colombiana: Caracol sigue dominando la audiencia y RCN apuesta por el éxito de MasterChef Celebrity.

Masterchef Celebrity 2026 | Canal RCN.

La disputa por el rating de la televisión colombiana sigue teniendo a Caracol Televisión como el canal dominante, al ocupar los primeros puestos del ranking de audiencia. Por su parte, RCN Televisión continúa dando la pelea y encuentra en MasterChef Celebrity Colombia uno de sus principales protagonistas, pues el reality gastronómico se mantiene cerca de los cinco programas más vistos del país. De esta manera, ambos canales privados siguen disputándose la atención de los televidentes y moviendo las cifras de sintonía en Colombia.

Rating en Colombia del 26 de noviembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,89% Noticias Caracol PRM – Caracol TV |11,76% ¿En qué lío me metí? – Caracol TV | 10,80% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,62% Noticiero del Senado – Caracol TV | 9,16% Masterchef Celebrity – RCN | 8,46% Noticias Caracol avance – Caracol TV | 7,77% Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,57% Destinos Cruzados – Caracol TV | 5,91% Alas Rotas – Caracol TV | 5,76%

Programación de fútbol para este viernes, 27 de noviembre de 2026

8:00 a.m. | Colombia vs Serbia – Mundial sub 17 de la FIFA

6:35 p.m. | Cali vs Bucaramanga – Liga BetPlay Dimayor

8:40 p.m. | Millonarios vs América – Liga BetPlay Dimayor

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas y páginas hacen el respectivo estudio de consumo. Para los productos televisivos, la fuente más confiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de los televidentes. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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