Un torneo sin puntos y sin goles.

Honduras se despidió del Mundial sub 17 | @FFH_Honduras

Honduras perdió 7-0 ante Japón este viernes y quedó eliminada del Mundial sub 17 de Qatar 2026. La selección de Merling Paz necesitaba ganar en la última jornada del Grupo L para aspirar a un lugar en los dieciseisavos de final, pero Japón le marcó tres goles antes del descanso. Maki Kitahara fue la figura con un triplete y Kakeru Saito anotó dos.

La H había llegado al entretiempo sin recibir goles tanto ante Serbia como ante Colombia. Esta vez, la defensa catracha quedó expuesta a los 18 minutos: Riku Nakashima habilitó a Saito a espaldas de los centrales y el delantero venció a Manel Reixach con un remate potente. Seis minutos después, el propio Nakashima llegó al área para conectar de primera un centro raso de Kazato Kimura desde la izquierda y puso el 2-0.

Nakashima también provocó el penal que le permitió a Kitahara marcar el 3-0 al minuto 33. Mientras Japón encontraba espacios para definir dentro del área, Honduras tenía la pelota sin conseguir que sus ataques terminaran en una ocasión clara. La Bicolor intentó seis remates en la primera mitad y ninguno obligó al arquero Kosei Oshita a intervenir.

Paz mandó al campo a Jonathan Claros y Yago Matute por Mike Arana y Kevin Pérez para el segundo tiempo. Los cambios no frenaron a Japón. Al 53’, Kitahara recibió por el centro, se quitó la marca con un toque de tacón y sacó el remate del cuarto gol. Cuatro minutos después, Saito completó su doblete con un disparo desde fuera del área.

El sexto llegó al 61’. Takeshi Wada, que acababa de asistir a Saito, envió un centro y Kitahara se lanzó de cabeza para completar su triplete. Honduras había recibido tres goles en apenas ocho minutos. Wada también anotó el suyo: a los 85’ puso el 7-0 definitivo, mientras la H terminó el encuentro con nueve remates y ninguno al arco.

La goleada se sumó a las derrotas por 2-0 frente a Serbia y Colombia. Honduras terminó última del Grupo L, sin puntos, con 11 goles en contra y ninguno a favor. Serbia ganó el grupo con nueve unidades, Colombia fue segunda con seis y Japón se quedó con el tercer puesto gracias a su victoria sobre la selección catracha.

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