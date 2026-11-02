Borussia Dortmund vs Real Betis en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

El Betis busca mantener su paso perfecto en la Champions League ante un Dortmund que quiere meterse entre los ocho mejores de la fase de liga.

Borussia Dortmund vs Real Betis, en vivo online | Claro Sports

La jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27 enfrentará a dos equipos que atraviesan un buen momento en sus respectivas competiciones. El Borussia Dortmund recibirá al Real Betis este miércoles 4 de noviembre en el Signal Iduna Park, en un encuentro que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos clubes de avanzar directamente a los octavos de final. Será el primer enfrentamiento oficial entre alemanes y españoles.

Los verdiblancos llegan como uno de los equipos más destacados del arranque europeo, con tres victorias en el mismo número de partidos. Los dirigidos por Manuel Pellegrini superaron al Lille y al Porto por 3-2, antes de imponerse por la mínima al Feyenoord. En LaLiga también recuperaron el camino del triunfo después de dos encuentros sin ganar, gracias al 2-1 sobre el Málaga que les permitió mantenerse en la cuarta posición de la clasificación.

Por su parte, los locales suman seis puntos después de vencer al Villarreal y al Sabah, además de caer en su visita al Bodø/Glimt. Serhou Guirassy, autor de cuatro de los cinco goles del conjunto alemán en el torneo, representa su principal amenaza ofensiva. En la Bundesliga, el equipo de Niko Kovac marcha invicto después de nueve jornadas y ocupa el segundo puesto, tras rescatar un empate 2-2 ante el Bayern Munich con una anotación de Fabio Silva al minuto 89.

Horario y dónde ver en vivo Borussia Dortmund vs Real Betis en la jornada 4 de la Champions League 2026

El encuentro se disputará el miércoles 4 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Signal Iduna Park de Dortmund, Alemania. La transmisión en territorio mexicano estará disponible por televisión a través de TNT Sports, mientras que HBO Max ofrecerá el partido mediante su plataforma de streaming.

Además, en Claro Sports tendremos la cobertura minuto a minuto con las principales acciones, goles, incidencias y el resultado del compromiso correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga.

Alineaciones probables del Borussia Dortmund vs Real Betis para el partido de Champions League 2026

El Borussia Dortmund afrontará el encuentro con algunas ausencias en su plantilla. Emre Can continúa con trabajo individual, mientras que Konstantelias se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior y Justin Lerma presenta problemas musculares. Una de las principales decisiones de Kovac estará en el carril derecho, donde Julian Ryerson podría recuperar la titularidad después de ingresar en los minutos finales del encuentro ante el Bayern Munich.

Alineación probable del Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Joey Veerman, Jobe Bellingham, Daniel Svensson; Max Beier, Carney Chukwuemeka; Serhou Guirassy.

En el conjunto español, Pellegrini no podrá contar con Cucho Hernández, quien continúa lesionado y apunta a regresar para el derbi ante el Sevilla. Junior Firpo también se mantiene como una duda para la visita a Alemania, después de perderse la convocatoria del compromiso liguero frente al Málaga.

Alineación probable del Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Natan, Diego Llorente, Fran García; Facundo Bernal, Pablo Fornals; Antony, Isco, Ez Abde; Troy Parrott.

El mexicano Álvaro Fidalgo buscará recuperar protagonismo en la competición continental. El exfutbolista del América disputó 29 minutos durante la victoria ante el Lille en la primera jornada, pero permaneció en el banquillo frente al Porto y Feyenoord. Tampoco tuvo participación en el reciente triunfo liguero ante el Málaga, después de haber sumado minutos contra Barcelona y Celta.

El encuentro también supondrá un reencuentro especial para Marc Bartra, quien defendió la camiseta del Dortmund entre 2016 y 2018, periodo en el que disputó 51 partidos, marcó cinco goles, repartió cinco asistencias y conquistó la DFB Pokal. A sus 35 años, el central sigue teniendo protagonismo en el Betis y acumula dos anotaciones en tres encuentros de Champions League, ambas conseguidas frente al Lille. Otros futbolistas que vistieron las dos camisetas a lo largo de sus carreras fueron Sokratis Papastathopoulos, David Odonkor y Victor Ikpeba.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Borussia Dortmund – Real Betis y cuánto paga?

A pesar del inicio perfecto del conjunto español en la Champions League, Borussia Dortmund aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. La victoria del cuadro alemán se ofrece en -139. El empate presenta un momio de +320. Por su parte, el triunfo del Real Betis paga +310.

Aunque los pronósticos favorecen a los locales, el paso perfecto de los verdiblancos en la competición anticipa un enfrentamiento equilibrado. Los alemanes buscarán aprovechar su condición de anfitriones y la capacidad goleadora de Guirassy, mientras que los visitantes intentarán extender su racha ganadora y consolidarse entre los primeros puestos de la clasificación. Los momios pueden modificarse antes del inicio del partido.