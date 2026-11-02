Estadio de Techo, un verdadero dolor de cabeza para Santa Fe: eliminaciones consecutivas y partidos para el olvido

El ‘Primer Campeón’ se ha visto afectado por la utilización de El Campín para conciertos por parte de Sencia, ha jugado en Mosquera y Tunja.

Santa Fe jugando en Techo/ @SantaFe

El pasado sábado 31 de octubre Sencia le volvió a dar prioridad a los espectáculos musicales, por encima del calendario del Fútbol Profesional Colombiano, a pesar que siempre se han jactado, mentirosamente, sobre la prioridad que tiene el deporte en el escenario, no volvió a ser así y los equipos de Bogotá debieron trasladarse a otro escenario o en su defecto reprogramar sus partidos.

Sucedió este domingo 1 de noviembre, cuando Independiente Santa Fe tuvo que jugar en el Estadio Metropolitano de Techo los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. El ‘León’ recibió a Once Caldas, tras una falta de claridad y de actitud de la mayoría de sus jugadores el ‘Primer Campeón’ quedó afuera de pelear un título que no gana hace 17 años cuando derrotó a Deportivo Pasto en la edición del 2009.

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Ahora todas las ‘balas’ del equipo dirigido por Pablo Repetto estarán enfocadas en luchar por el título de la Liga BetPlay, está con pie y medio en los cuadrangulares al tener 28 puntos en 16 juegos y la diferencia de gol en +6, pero también en la reclasificación y la lucha por un cupo a fase 2 previa de Copa Libertadores, parcialmente es tercero por debajo de Atlético Nacional y América de Cali.

Precisamente su eliminación en Copa BetPlay en el Estadio Metropolitano de Techo, le recordó a todo el ambiente de Independiente Santa Fe los malos resultados que ha sacado últimamente el equipo en este escenario bogotano, en las que ha registrado eliminaciones al hilo y ha cedido puntos valiosos.

Recientes eliminaciones de Independiente Santa Fe en el Estadio de Techo

Eliminado de Copa Colombia ante Nacional, 2016.

Eliminado de Copa Libertadores ante Iquique (Chile), 2025.

Eliminado de Copa BetPlay ante Independiente Medellín, 2025.

Eliminado de Copa BetPlay ante Once Caldas, 2026.

Inclusive el equipo femenino tampoco se salva. ‘Las Leonas’ también quedaron eliminadas de la Copa Libertadores del 2023 en fase de grupos, tras empatar en este escenario 1-1 con Universidad de Chile.

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Sin lugar a dudas Independiente Santa Fe ha sido el equipo que más se ha visto afectado por la utilización de El Campín por parte de Sencia para conciertos. El ‘León’ jugó octavos de final de esta Copa BetPlay ante Fortaleza en el vecino municipio de Mosquera y peor aún, la final de la Liga Femenina ante Deportivo Cali la disputó en Tunja, Boyacá porque no le permitieron jugarla en el ‘Coloso de la 57’.

Tras su reciente eliminación de la Copa, el ‘Primer Campeón’ tendrá que pasar rápido la página, ya que el próximo miércoles 4 de noviembre tendrá que viajar a Cúcuta para enfrentar a los ‘Motilones’ por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2026-II. Allí buscará asegurar de una vez por todas su lugar en los cuadrangulares semifinales, a falta de 2 fechas.

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