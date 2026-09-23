Fernando Batista marca el objetivo de Costa Rica: “Volver a enamorar a la fanaticada”

Batista llegó al cargo para comenzar un nuevo proceso y hasta el momento dirigió cuatro amistosos.

Fernando Batista tendrá su debut oficial | Captura video La Sele

Fernando Batista afrontará este jueves su primer partido oficial como entrenador de Costa Rica, cuando la selección reciba a Curazao por el inicio de la Nations League de Concacaf. El argentino explicó qué espera de su equipo y reconoció la necesidad de recuperar la conexión con los aficionados después de quedar fuera del Mundial 2026.

Batista llegó al cargo para comenzar un nuevo proceso y hasta el momento dirigió cuatro amistosos. Costa Rica empató frente a Jordania y perdió contra Irán, Colombia e Inglaterra. El encuentro ante Curazao representará, por lo tanto, el comienzo de una nueva etapa competitiva para el entrenador.

“Queremos armar un equipo competitivo que pueda volver a enamorar a la fanaticada. Entiendo que la fanaticada está un poco molesta, pero nos toca a nosotros demostrar en el campo de juego”, expresó Batista durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El seleccionador también detalló las características que pretende incorporar al funcionamiento del equipo. La intención pasa por comenzar a mostrar una identidad desde el inicio de la Nations League y aprovechar estos encuentros para desarrollar su proyecto de cara a las próximas competencias.

Batista explica qué espera de Costa Rica

“Espero un equipo competitivo, intenso que va a jugar contra una selección que viene de jugar el Mundial. Ojalá a partir de mañana que empieza la Liga de Naciones podamos demostrar la idea de lo que queremos como equipo, demostrarle a la gente que estamos en el proceso y desarrollo de una idea y de empezar a mostrar cosas para todo lo que viene después”, declaró.

Batista también fue consultado por Keylor Navas, ausente de la convocatoria. El argentino manifestó su respeto por la carrera y el profesionalismo del guardameta, aunque evitó profundizar sobre su ausencia. Días atrás había revelado que intentó comunicarse con el jugador mediante un mensaje.

Costa Rica tendrá cuatro compromisos durante esta fase. Después de recibir a Curazao, visitará a Haití el 27 de septiembre y Nicaragua el 1 de octubre. Su participación en esta instancia terminará el 4 de octubre, nuevamente como local, frente a Haití.

El grupo también incluye a República Dominicana y Trinidad y Tobago. Los dos primeros clasificados avanzarán a los cuartos de final de la Nations League y conseguirán un boleto directo para la Copa Oro 2027. Batista buscará comenzar ese recorrido ante Curazao mostrando las primeras señales del equipo que pretende construir.

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