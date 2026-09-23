Fernando Batista marca el objetivo de Costa Rica: “Volver a enamorar a la fanaticada”
Batista llegó al cargo para comenzar un nuevo proceso y hasta el momento dirigió cuatro amistosos.
Fernando Batista afrontará este jueves su primer partido oficial como entrenador de Costa Rica, cuando la selección reciba a Curazao por el inicio de la Nations League de Concacaf. El argentino explicó qué espera de su equipo y reconoció la necesidad de recuperar la conexión con los aficionados después de quedar fuera del Mundial 2026.
Batista llegó al cargo para comenzar un nuevo proceso y hasta el momento dirigió cuatro amistosos. Costa Rica empató frente a Jordania y perdió contra Irán, Colombia e Inglaterra. El encuentro ante Curazao representará, por lo tanto, el comienzo de una nueva etapa competitiva para el entrenador.
“Queremos armar un equipo competitivo que pueda volver a enamorar a la fanaticada. Entiendo que la fanaticada está un poco molesta, pero nos toca a nosotros demostrar en el campo de juego”, expresó Batista durante la conferencia de prensa previa al encuentro.
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El seleccionador también detalló las características que pretende incorporar al funcionamiento del equipo. La intención pasa por comenzar a mostrar una identidad desde el inicio de la Nations League y aprovechar estos encuentros para desarrollar su proyecto de cara a las próximas competencias.
Batista explica qué espera de Costa Rica
“Espero un equipo competitivo, intenso que va a jugar contra una selección que viene de jugar el Mundial. Ojalá a partir de mañana que empieza la Liga de Naciones podamos demostrar la idea de lo que queremos como equipo, demostrarle a la gente que estamos en el proceso y desarrollo de una idea y de empezar a mostrar cosas para todo lo que viene después”, declaró.
Batista también fue consultado por Keylor Navas, ausente de la convocatoria. El argentino manifestó su respeto por la carrera y el profesionalismo del guardameta, aunque evitó profundizar sobre su ausencia. Días atrás había revelado que intentó comunicarse con el jugador mediante un mensaje.
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Costa Rica tendrá cuatro compromisos durante esta fase. Después de recibir a Curazao, visitará a Haití el 27 de septiembre y Nicaragua el 1 de octubre. Su participación en esta instancia terminará el 4 de octubre, nuevamente como local, frente a Haití.
El grupo también incluye a República Dominicana y Trinidad y Tobago. Los dos primeros clasificados avanzarán a los cuartos de final de la Nations League y conseguirán un boleto directo para la Copa Oro 2027. Batista buscará comenzar ese recorrido ante Curazao mostrando las primeras señales del equipo que pretende construir.