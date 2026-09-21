La crisis de Comunicaciones explota: denuncian una rosca y apuntan contra Fredy Pérez

Los Cremas atraviesan un momento crítico y una fuerte acusación aumentó todavía más la tensión.

Comunicaciones sigue con muchos problemas para ganar | @CremasOficial

Comunicaciones atraviesa uno de sus momentos más delicados del Torneo Apertura 2026 y la derrota 2-1 ante Guastatoya terminó de encender los ánimos alrededor del club. El nuevo tropiezo en el estadio Cementos Progreso extendió a seis la cantidad de partidos consecutivos sin ganar de los Cremas, que apenas suman ocho puntos después de diez jornadas y permanecen en la parte baja de la clasificación.

La reacción de los aficionados fue inmediata. Después del encuentro, un sector de los seguidores se acercó a la zona de camerinos para reclamarles a los futbolistas por el rendimiento del equipo. El malestar también llegó a las redes sociales, donde dos antiguos referentes de Comunicaciones, Martín Machón y Juan José Paredes, realizaron fuertes cuestionamientos sobre lo que sucede actualmente en la institución.

Machón planteó que el problema sería mucho más profundo que una mala racha deportiva. “Esto no puede seguir así. Comunicaciones no ha entendido que el problema no es de una persona. Es un tema de estructura”, escribió el exmediocampista, quien además cuestionó la actitud del plantel: “Los jugadores como que no entienden lo que es vestir esa camisola. ¡Terrible, lamentable!”.

🏁 FINAL DEL PARTIDO

Comunicaciones FC 1 – 2 CD Guastatoya#VamosCremas | #Apertura2026 pic.twitter.com/obTCWB6HCX — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 19, 2026

La fuerte acusación que sacude a Comunicaciones

Pero fue Juan José Paredes quien elevó todavía más el tono. El histórico exportero habló de la existencia de una supuesta “rosca” dentro de Comunicaciones y apuntó directamente contra Fredy Pérez. “¿Estarías dispuesto a cambiar esa maldita rosca que nadie se atreve a cambiar en los cremas, iniciando por Fredy?”, respondió inicialmente a Machón.

Paredes posteriormente profundizó sus cuestionamientos contra el actual capitán. “Partido que pongan a Fredy de capitán, partido perdido. El fútbol te las devuelve y Fredy está en Cremas por esa pinche rosca, no por capacidad”, aseguró. Se trata de acusaciones realizadas por el exguardameta en sus redes sociales, sin que en la información disponible exista una respuesta pública de Pérez a esos señalamientos.

El exarquero también manifestó su decepción porque, según su visión, los cambios esperados dentro de Comunicaciones no llegaron. “Hoy no hay un solo jugador crema que se salve”, sostuvo Paredes, quien defendió además su decisión de pronunciarse públicamente: “Soy el único que se manifiesta porque tengo los pantalones bien puestos y antes que una amistad o beneficio económico está el club, el escudo”.

Esto no puede seguir asi.@CremasOficial no ha entendido que el problema no es de una persona. Es un tema de estructura.



Los jugadores como que no entienden lo que es vestir esa camisola.



Terrible, lamentable!!!!! — Martin Machon Guerra (@MartinMachon) September 19, 2026

Una advertencia por lo que puede venir

Más allá del presente, Paredes puso el foco en las consecuencias que podría tener prolongar esta situación. “El Apertura nos lo permite, pero el Clausura no nos lo perdonará”, advirtió el histórico guardameta, haciendo un llamado a quienes toman las decisiones en el club para realizar modificaciones antes de que los problemas deportivos sean todavía mayores.

MÁS INFORMACIÓN: Guastatoya se impone ante Comunicaciones y agrava su racha sin victorias

Los números explican buena parte de la preocupación. Comunicaciones tiene apenas ocho puntos después de diez jornadas, acumula seis encuentros sin conseguir una victoria y permanece entre los últimos lugares del Apertura 2026. La llegada de Roberto Montoya todavía no consiguió cambiar la dinámica y la derrota ante Guastatoya transformó la crisis deportiva en un escenario de cuestionamientos que ya alcanza al plantel, la capitanía y la estructura interna del club.

Te puede interesar –