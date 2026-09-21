Día Mundial sin coche: ¿Por qué se celebra el 22 de septiembre y cuál es su objetivo?

Conoce el origen de esta conmemoración que busca darle un respiro al medio ambiente

¿Cuándo es el Día Mundial Sin Coche? | Reuters.

Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial Sin Coche, una fecha que invita a reducir durante una jornada el uso del automóvil particular y optar por alternativas como caminar, utilizar la bicicleta o recurrir al transporte público. La iniciativa busca abrir la conversación sobre el impacto que tienen los vehículos en la movilidad, el medio ambiente y la vida cotidiana de las ciudades.

El automóvil permite realizar traslados y cubrir distancias que serían difíciles por otros medios. Sin embargo, su uso constante también tiene efectos en las ciudades, como congestión vial, consumo de energía, contaminación del aire y ruido. Por esta razón, la fecha propone analizar cuándo es necesario usar un vehículo y cuándo existen otras opciones de transporte.

¿Por qué este 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Coche? Origen e historia

Los antecedentes de las jornadas sin automóvil se remontan a la crisis petrolera de 1973, cuando varios países enfrentaron problemas en el suministro de combustible. Los países árabes productores de petróleo impusieron recortes de producción y restricciones a naciones que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur, lo que llevó a distintos gobiernos a tomar medidas para reducir el consumo energético.

Durante los años siguientes surgieron iniciativas para limitar el uso del automóvil y promover otros medios de transporte. En octubre de 1994 se realizó en Toledo, España, un llamado para organizar jornadas sin coches, mientras que ciudades como Reikiavik, Bath y La Rochelle pusieron en marcha experiencias de este tipo durante la década de los noventa.

Gran Bretaña lanzó una campaña nacional en 1997 y Francia impulsó en 1998 la iniciativa En ville, sans ma voiture! (“En la ciudad, sin mi coche”). Para 2000, organizaciones vinculadas al movimiento internacional convocaron a celebrar el World Carfree Day cada 22 de septiembre, fecha que también quedó vinculada con las campañas europeas de movilidad.

En la actualidad, la Comisión Europea realiza del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad, campaña que termina con el Día Sin Coche. Durante este periodo, distintas ciudades realizan cierres temporales de calles y promueven el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

¿Cuál es la razón principal para celebrar el Día sin Coche?

El objetivo central es generar conciencia sobre el uso del automóvil y mostrar que existen otras formas de desplazamiento, en especial para recorridos cortos. La intención no es eliminar los vehículos, sino analizar su utilización y los efectos que provoca una concentración elevada de coches en las zonas urbanas.

Los automóviles con motores de combustión generan emisiones relacionadas con la contaminación del aire y el cambio climático. A esto se suman el ruido, el tráfico y la cantidad de espacio urbano destinado a la circulación y estacionamiento de vehículos. La Comisión Europea identifica la congestión, el consumo energético, la contaminación atmosférica y el ruido entre los problemas asociados con la dependencia del transporte motorizado.

La fecha también sirve para que autoridades y ciudadanos prueben cambios en la movilidad de sus comunidades. Algunas ciudades restringen durante unas horas el tránsito en determinadas calles, habilitan espacios para peatones y ciclistas o realizan actividades para informar sobre las rutas de transporte público.

¿Cuáles son los beneficios de no utilizar el coche?

Dejar el automóvil cuando existe una alternativa puede reducir el consumo de combustible y las emisiones derivadas del transporte, además de disminuir algunos gastos relacionados con gasolina, estacionamiento y mantenimiento. La Comisión Europea señala que optar por movilidad activa y transporte público puede reducir el consumo de energía y las emisiones, además de favorecer hábitos relacionados con la actividad física.

Caminar o utilizar la bicicleta también incorpora actividad física a los desplazamientos diarios. Al mismo tiempo, una menor presencia de automóviles puede liberar espacio en las calles para peatones, ciclistas y transporte público, uno de los objetivos que persiguen las jornadas sin coches que se realizan cada 22 de septiembre.

El Día Mundial Sin Coche no plantea abandonar de forma permanente el automóvil, sino utilizar la jornada para conocer otras alternativas. Metro, autobús, bicicleta o caminar pueden cubrir parte de los recorridos cotidianos y ofrecer otra perspectiva sobre la forma en que las personas se desplazan dentro de una ciudad.

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