Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Jaguares de Córdoba por la Liga BetPlay Dimayor 2026-iI

El DIM, en el Atanasio Girardot, espera reencontrarse con la victoria ante un aguerrido ‘Felino’.

Medellín vs Jaguares: posibles nóminas | Claro Sports

El martes también lleva fútbol encima. Las emociones se trasladan al juego entre Independiente Medellín y Jaguares, válido por la jornada 11 del torneo doméstico. El Atanasio Girardot, expectante, aguarda por una victoria del ‘Poderoso’ tras una seguidilla incómoda de resultados.

Los del DIM llevan dos partidos sin ganar, aunque el último ante Bucaramanga dejó un sabor no tan negativo al reponerse con un 2-2 final. Del otro lado, Jaguares va sumando tres igualdades al hilo y mantiene viva la ilusión por salvar la categoría. Esto es lo que debe saber rumbo al pitazo inicial, que será este martes 22 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el DIM: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Agustín Martegani; Kéiner Klinger, Jhon Montaño y Yony González. DT: Amaranto Perea.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Rafael Bustamante; Cristian Álvarez, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

¿Cómo y dónde ver al Medellín vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 11, se podrá ver a través de las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles minuto a minuto del juego.

Últimos partidos de Independiente Medellín

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín | Fecha 9.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín | Octavos (Copa).

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros | Fecha 8.

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

11.09.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 Fortaleza | Fecha 10.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.

29.08.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali | Fecha 8.

21.08.2026 | Jaguares de Córdoba 1-0 Boyacá Chicó | Fecha 6.

09.08.2026 | Jaguares de Córdoba 1-1 Once Caldas | Fecha 4.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente 1 : Alexander Guzmán (Norte de Santander).

: Alexander Guzmán (Norte de Santander). Asistente 2: Cristhian Mosquera (Valle).

Cristhian Mosquera (Valle). Cuarto árbitro: Juan Roldán (Antioquia).

Juan Roldán (Antioquia). VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: Bryan Salazar (Caldas).

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